Теперішній Ель-Ніньйо, ймовірно, буде найсильнішим за 1000 років

Феномен Ель-Ніньйо влітку 2026 року суттєво вплинув на клімат та посилив аномальну спеку у багатьох країнах. Нині він продовжує додавати тепла планеті та може посилити екстремальні погодні явища в різних регіонах світу. Про це пише The Guardian.

Останні дані свідчать, що підвищення температури в центрі Ель-Ніньйо в Тихому океані досягло 3,05°C. Це перевищує попередній рекорд у 3,02 °C, зафіксований наприкінці листопада 2015 року, і є найвищим показником за 150 років сучасних спостережень.

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За останніми прогнозами, температурна аномалія може досягти піку близько 4°C у листопаді-грудні 2026 року. Кліматолог Зік Хаусфатер назвав такий показник «приголомшливим», а деякі інші фахівці порівняли масштаби явища з «рівнем Ґодзілли».

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Ель-Ніньйо фіксують, коли температура поверхні води в певному регіоні Тихого океану стає щонайменше на 0,5°C вищою за середнє значення протягом визначеного періоду. Якщо аномалія сягає понад 2°C, явище вважають дуже сильним, через що його називають «супер-Ель-Ніньйо».

За прогнозами, нинішній Ель-Ніньйо може стати найсильнішим за останню тисячу років і додатково підвищити глобальну температуру на тлі спричиненого діяльністю людини потепління. Як зазначає The Guardian, поєднання цих чинників може призвести до того, що 2027 рік поб’є попередні температурні рекорди та стане найспекотнішим за всю історію спостережень.

«Дуже сильні явища Ель-Ніньйо, як у 1997–1998 та 2015–2016 роках, були пов’язані із сотнями мільярдів доларів збитків у всьому світі. Нинішнє явище за своїми масштабами вже значно перевершує попередні», – сказав Зік Хаусфатер, чий аналіз опублікувало видання Carbon Brief.

Професорка Фрідеріке Отто з Імперського коледжу Лондона сказала: «Це явище спричиняє масштабний перерозподіл енергії в кліматичній системі й становить небезпеку, оскільки розгортається на тлі значно теплішого клімату, на який уже вплинула діяльність людини».

За її словами, у багатьох місяцях світу можливі значні наслідки, зокрема екстремальна спека.

The Guardian пише, що для Ель-Ніньйо також характерні інтенсивні дощі та повені в деяких регіонах, від чого вже страждають Перу та Чилі, а доступ до Мачу-Пікчу порушений.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив раніше у вересні: «На наших очах Ель-Ніньйо набуває безпрецедентних масштабів. Наукові дані не залишають місця для сумнівів: планета опинилася в досі незвіданих умовах, а світ – у небезпечній зоні екстремальної погоди. Тепер тривають перегони між зростанням ризиків і нашою рішучістю вживати заходів для протидії зміні клімату та захищати людей».

Професор Білл Макґвайр заявив The Guardian: «Те, що відбувається в екваторіальній частині Тихого океану, вражає і цілком може стати одним із найбільших глобальних погодних потрясінь за тисячоліття».

Він додав, що супер-Ель-Ніньйо породить низку погодних катастроф по всьому світу.

Нагадаємо, раніше кліматологи зробили прогноз погоди у Європі на зиму 2026-2027 років. Значний влив на клімат матиме й супер-Ель-Ніньйо, через що можливі суттєві зміни погоди.