Ця спека була лише репетицією: аномальний тепловий купол накриє Європу з новою силою
Температура повітря сягатиме понад 40°С тепла
Після незначного перепочинку Європу накриє нова хвиля пекельної спеки уже найближчими днями. За даними синоптиків, температура повітря сягатиме понад 40°С тепла.
Як пише Rzeczpospolita, метеоролог Раян Мау попередив у своєму профілі X, що над Атлантикою формується ще один «жахливий тепловий купол», який може переміститися над Західною Європою у другий тиждень липня. Метеоролог Бен Нолл прогнозує подібний сценарій. За словами експерта, «оскільки один тепловий купол поступово зникає над Європою, незабаром, ймовірно, утвориться інший». Спочатку він торкнеться Іспанії та Португалії, а пізніше пошириться на Францію та Велику Британію. Він вважає, що екстремальна спека, ймовірно, повернеться у першій половині липня.
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Як пише ТСН із посиланням на El Pаis, за даними Іспанського державного метеорологічного агентства (Aemet), уже в суботу, 4 липня, температура почне стрімко зростати. У низці регіонів Іспанії повітря прогріється до 42°C тепла, а вночі стовпчики термометрів не опускатимуться нижче 22°C тепла. Така погода, за прогнозами, збережеться майже протягом усього наступного тижня.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Як писало «Польське радіо 24», вже у вівторок, 7 липня, термометри можуть показати екстремальні температури, особливо на півдні Португалії та Іспанії (42-43°C) і майже по всій Франції (від 38 до 42°C). Що стосується Польщі, то найтепліша температура буде на сході країни, сягаючи близько 30°C.
За даними синоптиків, це може бути початком нової хвилі спеки, а уже 9 та 10 липня тепловий купол може накрити Польщу.
УНН з посиланням на Euronews писав, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що майбутнє літо буде важчим.
«Ця спека – генеральна репетиція», – сказав доктор Ганс Анрі Клюге, регіональний директор ВООЗ у Європі.
Європа нагрівається більш ніж удвічі швидше, ніж у середньому по світу, і спека більше не є одноразовими випадками. Це повторювані кризи, які стають дедалі частішими, сильнішими та тривалішими.
Нагадаємо, що українські синоптики називають липень найтеплішим місяцем року, а у 2026 році температура повітря протягом липня буде суттєво вищою за норму. Детальний прогноз на місяць.