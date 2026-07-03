Формується ще один «жахливий тепловий купол», який може переміститися над Західною Європою

Після незначного перепочинку Європу накриє нова хвиля пекельної спеки уже найближчими днями. За даними синоптиків, температура повітря сягатиме понад 40°С тепла.

Як пише Rzeczpospolita, метеоролог Раян Мау попередив у своєму профілі X, що над Атлантикою формується ще один «жахливий тепловий купол», який може переміститися над Західною Європою у другий тиждень липня. Метеоролог Бен Нолл прогнозує подібний сценарій. За словами експерта, «оскільки один тепловий купол поступово зникає над Європою, незабаром, ймовірно, утвориться інший». Спочатку він торкнеться Іспанії та Португалії, а пізніше пошириться на Францію та Велику Британію. Він вважає, що екстремальна спека, ймовірно, повернеться у першій половині липня.

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Як пише ТСН із посиланням на El Pаis, за даними Іспанського державного метеорологічного агентства (Aemet), уже в суботу, 4 липня, температура почне стрімко зростати. У низці регіонів Іспанії повітря прогріється до 42°C тепла, а вночі стовпчики термометрів не опускатимуться нижче 22°C тепла. Така погода, за прогнозами, збережеться майже протягом усього наступного тижня.

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Як писало «Польське радіо 24», вже у вівторок, 7 липня, термометри можуть показати екстремальні температури, особливо на півдні Португалії та Іспанії (42-43°C) і майже по всій Франції (від 38 до 42°C). Що стосується Польщі, то найтепліша температура буде на сході країни, сягаючи близько 30°C.

За даними синоптиків, це може бути початком нової хвилі спеки, а уже 9 та 10 липня тепловий купол може накрити Польщу.

УНН з посиланням на Euronews писав, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що майбутнє літо буде важчим.

«Ця спека – генеральна репетиція», – сказав доктор Ганс Анрі Клюге, регіональний директор ВООЗ у Європі.

Європа нагрівається більш ніж удвічі швидше, ніж у середньому по світу, і спека більше не є одноразовими випадками. Це повторювані кризи, які стають дедалі частішими, сильнішими та тривалішими.

Нагадаємо, що українські синоптики називають липень найтеплішим місяцем року, а у 2026 році температура повітря протягом липня буде суттєво вищою за норму. Детальний прогноз на місяць.