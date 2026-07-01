Липень – найтепліший місяць року

Синоптики називають липень найтеплішим місяцем року, а у 2026 році температура повітря протягом липня буде суттєво вищою за норму. Однак на початку липня в Україну прийде похолодання до комфортних 20–25°С.

Детальний прогноз та характеристику погоди в липні розповіли у Укргідрометцентрі.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Кліматична характеристика липня (аналіз попередніх років):

За даними синоптиків Укргідрометцентру, липень – найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та періодами жаркої посушливої погоди.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Середня місячна температура повітря складає 19–24,8°С, в Карпатах – 13–18°С. Абсолютний мінімум температури – 0,1–9ºС тепла, у південній частині – місцями 9,1–12,8°С тепла, на високогір’ї Карпат – від 1,6°С тепла до 0,6°С морозу.

Абсолютний максимум температури повітря 33,4–39,6°С, у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях місцями 40,0–41,6°С, в гірських районах 26,6–37°С.

Середня місячна кількість опадів у західних, північних та Вінницькій областях 62–119 мм, в Карпатах 131–170 мм; на решті території країни 37–75 мм (на південному сході місцями 23–36 мм).

Прогноз погоди в Україні в липні 2026 року:

Середня місячна температура передбачається 21,8–26°С (в Карпатах 18–20°С), що на 2°С, в західних областях на 3°С вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 26–71 мм, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 79–119 мм, що менше за норму (60–75%).

Раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух розповіла УНІАН, що найвищі температури влітку можливі в липні, що традиційно характерно для території України.

Експертка також зауважила, що найбільші аномалії температури очікуються на заході України. У червні у західних областях фіксували рекордно високу температуру повітря до 39°С.

Варто також нагадати, що на початку липня в Україну прийде похолодання до комфортних 20–25°С.