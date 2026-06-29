Cпекотну погоду варто очікувати й 30 червня та 1 липня

Хвиля аномальної спеки, яка прийшла до України з Європи, продовжує накривати міста. На заході та півдні України зберігається найспекотніша погода, а вдень показники термометрів можуть сягати 40°С. Синоптикиня Наталка Діденко назвала дату, коли температура повітря піде на спад.

Як повідомила синоптикиня, 29 червня найвищою очікується температура повітря в західних областях, у понеділок протягом дня – до 33–38°С тепла. На півночі, у центрі та на півдні – 29–33°С, подекуди до 35°С тепла.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У східних областях 29 червня очікується стриманіша термічна палітра, 27–29°С. У Києві 29 червня очікується спекотна погода: вдень – до 33°С, без опадів.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними Укргідрометцентру, спекотну погоду варто очікувати й 30 червня та 1 липня. Наталка Діденко назвала дату, коли спека піде на спад.

«Послаблення спеки прогнозується впродовж 2–3 липня разом із візитом атмосферного фронту, який принесе зливи та грози», – написала Наталка Діденко.

ZAXID.NET уклав підбірку найкращих басейнів та озер: де покупатись влітку 2026 біля Львова. Вас також може зацікавити підбірка готелів та будиночків у Карпатах із басейнами та неймовірними краєвидами.

Нагадаємо, що через Ель-Ніньйо температура повітря у 2026–2027 роках може бути рекордно високою, серед потенційних загроз також повені, посухи. За оцінками експертів, Ель-Ніньйо може стати одним із найпотужніших за всю історію спостережень, а літо 2026 року може мати безпрецедентні аномалії. Читайте детальніше, що таке Ель-Ніньйо та його вплив на погоду.