Польща оголосила евакуацію на КПП у Грубешові та Дорогуську

У четвер, 24 вересня, Польща евакуювала два прикордонних переходи, що межують з Волинською областю. Про це повідомив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з очільником болгарського уряду Руменом Радевом, передає канцелярія польського премʼєр-міністра.

За словами Туска, під час його зустрічі з Радевом Росія вчергове атакувала Україну. Зокрема, повітряну тривогу оголошували у Волинській області. Через це Польща оголосила евакуацію на двох КПП – у Грубешові та Дорогуську.

«Це справжня трагедія нашого часу, бо це не перший випадок, коли я розмовляю з одним із наших партнерів тут, у Варшаві, та обговорюю агресивну поведінку Росії та проблеми, які вона створює для Польщі, саме в цей момент росіяни вирішують це довести. Поки ми щойно розмовляли, на Україну знову напали поблизу польського кордону, і нам знову довелося евакуювати прикордонні переходи в Грубешові та Дорогуську», – повідомив Туск.

Зазначимо, Повітряні сили ЗСУ оголосили про загрозу застосування безпілотників для Волині близько 12:00. Під час повітряної тривоги в регіоні Польща підіймала військову авіацію.

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«Ця ситуація змушує нас діяти дуже послідовно та попереджати наших європейських партнерів, що це складні часи, і що ми повинні добре підготуватися до наступних місяців», – розповів Туск.

Через повітряну тривогу та евакуацію пункти пропуску не працювали близько пів години. Станом на 12:00 рух транспорту там відбувається у звичайному режимі.