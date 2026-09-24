У Львові буде хмарно з проясненнями

У п’ятницю, 25 вересня, у Львові та області не варто очікувати потепління. Погода й надалі буде прохолодною, а протягом дня можливі незначні дощі. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз.

Прогноз для Львівської області: протягом дня буде хмарна погода, можливий незначний дощ. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 5–10°С, вдень позначки термометрів показуватимуть 11–16°С тепла.

Прогноз для Львова: у місті також буде хмарна погода, температура повітря вночі опускатиметься до 7–9°С, а вдень становитиме 13–15°С тепла.

Синоптики раніше детально розповіли про погоду у Львові та області до 27 вересня, а також назвали дату, коли потепліє.

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