Володимир Коляда з Бахмута пробув у російському полоні три роки

В Україні суд вперше виніс вирок військовослужбовцю Збройних сил, поки він перебував у російському полоні. Йому призначили вісім років тюрми за дезертирство на початку повномасштабної війни. Про це йдеться у матеріалі «Слідства.Інфо», оприлюдненому 23 вересня.

Володимир Коляда з 2019 року служив у 54-й окремій механізованій бригаді у рідному Бахмуті електрозварником. Після початку повномасштабного вторгнення, у травні 2022 року, він самовільно залишив військову частину, коли його підрозділ мав дислокуватися у Курахове на Донеччині.

«Чоловік я не військовий був. Я не вважав свою роботу військовою. Я можу копати, щось будувати, але я ніколи не бачив себе зі зброєю в руках», – розповідав Коляда.

Коляда залишився у Бахмуті. У березні 2023 року, коли найманці російської ПВК «Вагнер» зайшли в його мікрорайон, він переховувався у підвалі. Згодом росіяни вивезли з Бахмута 14 людей, серед яких був і Коляда.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Під час так званої фільтрації та допитів росіяни з’ясували, що Коляда є українським військовим. Тоді чоловіка відправили в колонію до інших військовополонених.

Через кілька місяців українські спецслужби виявили пропагандистські відео, на яких Володимир розповідав, як вагнерівці прикривали цивільних у Бахмуті, а «українці стріляли в спину».

За словами адвоката Василя Гаращака, обставини запису відео на окупованій території аналізують на наявність ознак кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки.

У липні 2023 року ДБР відкрило провадження щодо дезертирства Коляди. Через перебування чоловіка на окупованій території українські правоохоронці не змогли встановити його статус у Донецькій виправній колонії №124, тому справу розглянули без нього.

Ще через рік Дружківський суд заочно засудив Володимира Коляду до восьми років позбавлення волі. На момент вироку він перебував у колонії в Алтайському краї Росії, за понад три тисячі кілометрів від України. За словами сина засудженого Сергія Коляди, він повідомляв слідчому ДБР та прокурору, що батько перебуває в полоні, однак той заявив, що «буде суд і без нього».

5 лютого 2026 року Коляду повернули в Україну в межах обміну військовополоненими. Через 20 днів після звільнення його спочатку доправили до СІЗО, а згодом – до колонії.

Зараз Коляда відбуває покарання. Він каже, що шкодує про рішення дезертувати та залишатися в Бахмуті, коли місто вже опинилося під загрозою окупації.