Якщо у кота проблеми з травленням, організму буде важко вивести шерсть природно

Коти часто миють себе язиком, тож не дивно, що вони ковтають власну шерсть. Коли кіт здоровий і його організм працює добре, шерсть опиняється в котячому лотку разом з перетравленою їжею. Розповідаємо, що робити, якщо кіт блює шерстю, і як допомогти тварині.

Чи перетравлюється котяча шерсть у шлунку?

Ні, котяча шерсть не перетравлюється, так само, як і людське волосся. Адже вона складається переважно з кератину, що не руйнується кислотами та ферментами в котячому шлунково-кишковому тракті. Коли шерсті забагато, в шлунку утворюються «м’ячики» з неї.

Чому шерсть може не виводитись з котячого шлунку природно?

На це є дві причини. Перша – коли шерсті забагато. Це стається у таких випадках:

Кіт довгошерстий;

У кота є захворювання шерсті, що спонукає його більше вилизуватись і линяти;

Кіт забагато миється, щоб знизити стрес, нудьгу або поведінкові проблеми.

Друга причина, що може викликати проблему, це захворювання у кота, що не дають його ШКТ працювати добре. Серед таких захворювань:

Паразити (глисти);

Лімфома;

Панкреатит;

Харчові алергії;

У шлунку щось застрягло.

Як часто може зригувати шерсть здоровий кіт?

Для здорового кота нормально зригувати шерсть приблизно раз на місяць. Тоді йому не треба до ветеринара на позачерговий огляд. Якщо ж зригування відбувається значно частіше або кіт не може з першого-другого разу виблювати шерсть, огляд у лікаря є обов’язковим. По-перше, ветеринар визначить, в чому проблема – у кількості шерсті чи в якомусь захворюванні. По-друге, він скаже, як позбутися проблеми. У крайніх випадках може знадобитися операція.

Як можна допомогти коту власноруч?

Якщо кіт зригує шерсть частіше, ніж приблизно раз на місяць, допомогти тварині в домашніх умовах не вийде. Та якщо кіт здоровий і лише зрідка зригує шерсть, можна спробувати запобігти цьому такими способами:

Давати тварині трохи гелю або пасти для виведення шерсті;

Або давати коту спеціальні харчові добавки з високим вмістом волокон, що покращують травлення;

Ласощі для виведення шерсті стануть в нагоді, якщо кіт відмовляється від ліків;

Також є спеціальний корм, що допомагає тваринам природно виводити шерсть з організму.

Важливо. Ніколи, в жодному разі не давайте коту будь-яку олію, жир чи щось подібне. Це ніяк не допоможе, а в деяких випадках може навіть нашкодити.

За матеріалами PetMD