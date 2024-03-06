Кіт зригує шерсть: чому це відбувається і як допомогти тварині
Коти часто миють себе язиком, тож не дивно, що вони ковтають власну шерсть. Коли кіт здоровий і його організм працює добре, шерсть опиняється в котячому лотку разом з перетравленою їжею. Розповідаємо, що робити, якщо кіт блює шерстю, і як допомогти тварині.
Чи перетравлюється котяча шерсть у шлунку?
Ні, котяча шерсть не перетравлюється, так само, як і людське волосся. Адже вона складається переважно з кератину, що не руйнується кислотами та ферментами в котячому шлунково-кишковому тракті. Коли шерсті забагато, в шлунку утворюються «м’ячики» з неї.
Чому шерсть може не виводитись з котячого шлунку природно?
На це є дві причини. Перша – коли шерсті забагато. Це стається у таких випадках:
- Кіт довгошерстий;
- У кота є захворювання шерсті, що спонукає його більше вилизуватись і линяти;
- Кіт забагато миється, щоб знизити стрес, нудьгу або поведінкові проблеми.
Друга причина, що може викликати проблему, це захворювання у кота, що не дають його ШКТ працювати добре. Серед таких захворювань:
- Паразити (глисти);
- Лімфома;
- Панкреатит;
- Харчові алергії;
- У шлунку щось застрягло.
Як часто може зригувати шерсть здоровий кіт?
Для здорового кота нормально зригувати шерсть приблизно раз на місяць. Тоді йому не треба до ветеринара на позачерговий огляд. Якщо ж зригування відбувається значно частіше або кіт не може з першого-другого разу виблювати шерсть, огляд у лікаря є обов’язковим. По-перше, ветеринар визначить, в чому проблема – у кількості шерсті чи в якомусь захворюванні. По-друге, він скаже, як позбутися проблеми. У крайніх випадках може знадобитися операція.
Як можна допомогти коту власноруч?
Якщо кіт зригує шерсть частіше, ніж приблизно раз на місяць, допомогти тварині в домашніх умовах не вийде. Та якщо кіт здоровий і лише зрідка зригує шерсть, можна спробувати запобігти цьому такими способами:
- Давати тварині трохи гелю або пасти для виведення шерсті;
- Або давати коту спеціальні харчові добавки з високим вмістом волокон, що покращують травлення;
- Ласощі для виведення шерсті стануть в нагоді, якщо кіт відмовляється від ліків;
- Також є спеціальний корм, що допомагає тваринам природно виводити шерсть з організму.
Важливо. Ніколи, в жодному разі не давайте коту будь-яку олію, жир чи щось подібне. Це ніяк не допоможе, а в деяких випадках може навіть нашкодити.
За матеріалами PetMD