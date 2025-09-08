Така поведінка може мати різні причини від природного інстинкту до бажання привернути увагу

Багато власників стикаються з тим, що їхній кіт регулярно намагається вкрасти їжу зі столу. Така поведінка може мати різні причини від природного інстинкту до бажання привернути увагу. Pets Radar розповідає, чому це відбувається та які методи допоможуть зупинити «злодійкуватість» улюбленця.

Чому коти крадуть їжу?

Відповідь на це питання дуже схожа на відповідь «чому мій кіт приносить мені іграшки та інші подарунки?». Все тому, що вони люблять полювати, а у деяких котів цей інстинкт дуже розвинений. Для кота природно хапати все, що може знайти. Але у деяких випадках коти крадуть їжу іншого кота.

«Коти можуть красти їжу, бо вони голодні, бо хочуть уваги або тому, що ваша їжа їм подобається більше, ніж їхня власна. Тому подумайте, чи може ваш кіт бути голодним, чи ви не забули його погодувати?», – пояснює ветеринарна експертка докторка Джоанна Вуднатт.

Однак якщо ви вважаєте, що він отримує достатньо калорій на день, може бути інша причина такої крадіжки: хвороба. Голод є ознакою поширених захворювань котів, таких як діабет та гіпертиреоз. У таких випадках потрібно звернутися до ветеринара.

А деякі коти можуть з’являтися, щойно ви дістанете сковорідку, вимагаючи їжі. Ваш кіт може просто благати про вашу увагу або хотіти долучитися до процесу, особливо якщо він маленький.

«Деякі коти їдять людську їжу, щоб привернути увагу – навіть якщо це зазвичай негативна увага (наприклад, ви їм дорікаєте), це краще, ніж нічого», – каже Вуднатт.

Іноді ваш кіт може демонструвати домінування та стверджувати своє «право» на те, що є на вашій тарілці. Вуднатт каже, що найчастіше це трапляється тому, що людська їжа цікава та має інший смак, аніж та, до якої звикли коти. Якщо кіт раніше мав можливість скуштувати людську їжу, можливо, він просто вирішив, що йому просто подобається її смак.

Також, можливо, раціон вашого кота не повністю задовольняє його потреби в поживних речовинах, тому він просто ходить біля вашої тарілки.

Як відівчити кота красти їжу?