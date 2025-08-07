Хоча це найчастіше трапляється у кошенят, деякі дорослі коти також можуть розвинути цю звичку

Коти дуже охайні тварини, вони регулярно вилизують себе та мають досить специфічні вимоги щодо лотків. Попри це коти можуть розвинути деякі дивні звички, наприклад, гратися зі своїми фекаліями. Найчастіше це трапляється у кошенят, але не завжди. Catster розповідає, чому кіт може так робити.

6 можливих причин, чому кіт грається з фекаліями

Вони молоді.

Кошенята все ще опановують основи, і одна з речей, якої їм потрібно навчитися, – це правильно закопувати свої фекалії в лотку. Ваше маленьке кошеня може просто намагатися їх закопати. Або ж вони можуть сприймати фекалії як іграшку та гратися з ними так само, як плюшевою мишкою. Не сваріть кошеня за таку гру, але продовжуйте привчати його до туалету та хвалити, коли улюбленець все робить правильно.

Їм нудно.

Навіть деякі дорослі коти граються своїми фекаліями, і найчастіше це трапляється, бо їм нудно або не вистачає іграшок. Щоб цього не ставалося, варто купувати улюбленцю різноманітні іграшки та гратися з ним.

Забруднений лоток.

Коти – охайні тварини, і вони очікують, що їх лоток буде постійно чистим. Прибирайте лоток вашого улюбленця регулярно, щоб у кота було менше предметів для гри.

Лоток не підходить.

Коти можуть бути досить вибагливими навіть в організації туалетної зони. Все, починаючи від типу лотка, який ви оберете, і закінчуючи наповнювачем усередині, визначатиме, чи буде задоволений ваш кіт. Переконайтеся, що лоток достатньо великий: він має бути в півтора раза більшим за довжину вашого кота. Виберіть наповнювач, який подобається вашому коту.

Лоток розташований неправильно.

Лоток повинен стояти в тихих місцях і в ідеалі мати принаймні одну сторону біля стіни, щоб ваш кіт не почувався беззахисним. Якщо у вас є собаки, ви можете розглянути критий лоток у місці, куди собака не зможе дістатися.

Їм подобається запах.

Для нас котячі фекалії можуть пахнути огидно, але для котів вони можуть пахнути приємно. Ваш кіт може гратися зі своїми фекаліями, бо йому просто подобається запах.