Не всі тварини позитивно реагують на доторки, а коти можуть навіть покусати чи подряпати вас.

Коти відомі своєю незалежністю та вибірковим ставленням до ласки. Вони цінують особистий простір і не завжди готові до обіймів, хоча господарям іноді так хочеться погладити улюбленця. Ukr.Media розповідає, чому коти не люблять, коли їх чіпають за лапи.

Не всі тварини позитивно реагують на доторки, а коти можуть навіть покусати чи подряпати вас. Особливо сильно коти не люблять, коли торкаються їх лап.

Причина криється у фізіології котів: коли людина чіпає лапки, то зачіпає подушечки, які є дуже чутливими. Завдяки подушечкам лап коти відчувають незначне коливання поверхні і навіть можуть попередити власника про землетрус.

Навіть легкий дотик до подушечок може стати вкрай неприємним для улюбленця, тому краще не торкатися цієї чутливої зони.