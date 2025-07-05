Ваш кіт це робить не тому, що ви недостатньо його годуєте

Іноді ваш улюбленець може вам принести мертвого птаха або гризуна у пащі. Це може вас неприємно здивувати або спантеличити, але кіт робить це не просто так. Live Science розповідає, навіщо кіт приносить додому такий незвичний «подарунок».

Чому кіт приносить мертву «здобич»?

Ваш кіт це робить не тому, що ви недостатньо його годуєте. Причина криється в еволюційній історії вашого котика. Коти – хижаки за своєю природою, і вони зберегли свій інстинкт до полювання. А причин, чому вони приносять свою здобич вам, може бути кілька.

Основна гіпотеза полягає в тому, що така поведінка є материнською. У дикій природі матері-кішки виходять на полювання, а потім приносять здобич своїм кошенятам. Кошенята не тільки їдять цю здобич, а й можуть нею погратися, попрактикуватися в полюванні та розпізнаванні здобичі. Отже, в контексті власників домашніх тварин, наші коти можуть сприймати нас як «не дуже ефективних кошенят».

Але це не означає, що ваш улюбленець вас ображає. Навпаки, це щось на кшталт компліменту. Коти вважають вас частиною своєї сім’ї.

Інша теорія полягає в тому, що коти можуть відчувати себе в більшій безпеці, поїдаючи здобич вдома, а не на вулиці чи природі. У цьому випадку коти сприймають ваш будинок як місце притулку, де вони можуть усамітнитися, заховати свою здобич або спокійно поїсти.