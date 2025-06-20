Це може бути прояв агресії, страху, гри або навіть спроби захистити себе чи територію.

Котяча поведінка буває не завжди зрозумілою, особливо коли улюбленець починає раптово кусатися. Це може бути прояв агресії, страху, гри або навіть спроби захистити себе чи територію. DomKo House розповідає, як відучити кота від такої поведінки.

Як навчити кота не кусатися?

Якщо ви розумієте, чому ваш кіт кусається, ви можете переходити до навчання правильної поведінки. Важливо не карати тварину, адже це лише погіршить ситуацію.

Якщо кіт кусається під час гри, він може сприймати ваші руки як іграшку.

Тому важливо замінити гру з руками на інші іграшки для кота. Ви можете спробувати використовувати іграшки на довгій паличці. Це буде безпечним способом гри з котом, адже він також буде реалізовувати мисливський інстинкт, не взаємодіючи з вашими руками.

Також краще припинити гру, якщо кіт починає кусатися. Це покажу коту, що кусання – це сигнал до закінчення веселощів.

Хваліть за м’якість. Коли ваш кіт гратиме, не вдаючись до кусання, обов’язково похваліть його та дайте ласощі. Це допоможе закріпити позитивну поведінку.

Якщо кіт кусається через страх або агресію, важливо виявити тригери, які викликають таку поведінку.

Можливо кіт боїться незнайомців, певних звуків або велику кількість людей. Для того, щоб покращити стан вашого котика, створіть безпечний простір. Чудовим варіантом є будиночок для кота, де він може сховатися та почуватися в безпеці.

Не змушуйте кота взаємодіяти, якщо він не хоче. Також якщо кіт не налаштований на контакт, не наполягайте на взаємодії, а поважайте його особистий простір.

Як відучити кота кусатись?