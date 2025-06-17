Деякі коти сприймають близькість обличчя як загрозу

Коти мають власну мову любові, яка часто відрізняється від людської. Якщо ви засипаєте улюбленця поцілунками, а він мружиться, тікає або шипить – це може означати, що поцілунки йому не до вподоби. Ukr.Media розповідає, як зрозуміти реакцію кота на поцілунки.

Як коти сприймають поцілунки?

Люди висловлюють свої почуття обіймами, поцілунками та доторками. Але у котів все не так. Їм більше до вподоби потертися щокою, лягти поряд або м’яко «місити» вас лапками. Тому поцілунки, особливо в ніс або лоб, для багатьох кішок – незрозумілий, а й іноді дратівливий жест.

Як зрозуміти, що коту не подобаються поцілунки?

Якщо кіт відсторонюється, йде від вас, шипить, мружиться чи відводить вуха – це чіткий сигнал, що не потрібно продовжувати. Деякі коти сприймають близькість обличчя як загрозу.

Проте деяким котам можуть подобатись поцілунки. Вони можуть залишатись поруч, тертись, муркотіти та дивитись на вас напівзакритими очима. Особливо їм може подобатися, коли ви цілуєте їх у ділянку щік або голови – там, де вони самі люблять тертися.

Чи існує «котячий поцілунок»?

У котів є своя форма поцілунку – коли вони м’яко торкаються носами. Іноді кіт може ткнутися носом у вашу руку або щоку – це і є версія їхнього поцілунку. А якщо кішка дивиться на вас та повільно закриває очі – це найвища форма довіри.

Як краще виявляти любов до кота?

Котам не важливі поцілунки. Їм важливі ваша повага та комфорт. Спільна гра, присутність поруч чи погладжування – ось що для них справжня прихильність. Дивіться на його реакцію — і ви зрозумієте, чого він хоче насправді.