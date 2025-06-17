Найбільшу небезпеку становлять ефірні олії – через високу концентрацію токсинів вони особливо небезпечні для котів

Лаванда, яка здається цілком безпечною рослиною, насправді може бути небезпечною для котів. Ukr.Media розповідає, чому лаванда може бути смертельно небезпечною для котів.

У складі лаванди є речовини – ліналоол і ліналілацетат – які котяча печінка не може ефективно переробляти. Навіть мінімальний вплив, особливо з ефірною олією, може викликати у котів токсичну реакцію.

Які симптоми вказують на отруєння?

Симптоми отруєння можуть включати блювоту, слинотечу, втрату апетиту, ускладнене дихання та навіть млявість. У важких випадках можливе ураження печінки.

Найбільшу небезпеку становлять ефірні олії – через високу концентрацію токсинів вони особливо небезпечні для котів. Проте й свіжа або сушена лаванда може бути шкідливою в разі проковтування.

Як убезпечити свого улюбленця?

Щоб захистити свого улюбленця, власникам слід зберігати лаванду в недоступних місцях та уникати використання ефірних олій поряд з котиком.

Але якщо ви помітили симптоми отруєння кота, вам необхідно негайно звернутися до ветеринара.