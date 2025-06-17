Лаванда може бути смертельно отруйною для котів: як убезпечити улюбленця
Лаванда, яка здається цілком безпечною рослиною, насправді може бути небезпечною для котів. Ukr.Media розповідає, чому лаванда може бути смертельно небезпечною для котів.
У складі лаванди є речовини – ліналоол і ліналілацетат – які котяча печінка не може ефективно переробляти. Навіть мінімальний вплив, особливо з ефірною олією, може викликати у котів токсичну реакцію.
Які симптоми вказують на отруєння?
Симптоми отруєння можуть включати блювоту, слинотечу, втрату апетиту, ускладнене дихання та навіть млявість. У важких випадках можливе ураження печінки.
Найбільшу небезпеку становлять ефірні олії – через високу концентрацію токсинів вони особливо небезпечні для котів. Проте й свіжа або сушена лаванда може бути шкідливою в разі проковтування.
Як убезпечити свого улюбленця?
Щоб захистити свого улюбленця, власникам слід зберігати лаванду в недоступних місцях та уникати використання ефірних олій поряд з котиком.
Але якщо ви помітили симптоми отруєння кота, вам необхідно негайно звернутися до ветеринара.