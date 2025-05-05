фото catjoy

Така поведінка може бути ознакою проблем і становити серйозну небезпеку для здоров’я вашого улюбленця

Звичка кота пити воду з унітаза може здаватися просто кумедною витівкою, але така поведінка може бути ознакою проблем і становити серйозну небезпеку для здоров’я вашого улюбленця. Ukr.Media розповідає, як відучити кота пити воду з унітаза. Як відучити кота від цієї звички? Закривайте кришку унітаза – простий, але ефективний метод. Регулярно змінюйте воду у мисці – коти віддають перевагу свіжій воді, тому її слід міняти не рідше двох разів на день. Використовуйте питний фонтанчик – проточна вода приваблює котів та робить процес пиття природнішим. Розмістіть миску в зручному місці – ви можете поставити додаткову миску з водою у ванній, якщо кіт звик туди заходити. Не сваріть улюбленця – покарання лише викликають стрес. Краще перемикати увагу кота на безпечніші альтернативи. Перевірте здоров’я кота – якщо він продовжує шукати незвичайні джерела води, варто звернутися до ветеринара.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter