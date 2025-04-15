Це типовий прояв інстинктивно котячої поведінки

Багато власників котів помічали незвичну поведінку своїх улюбленців: у розпалі гри кіт раптово хапає руку, іграшку або іншого кота та починає енергійно штовхатися задніми лапами. Це виглядає кумедно, а іноді навіть мило, але за цим ховається глибокий сенс. Ukr.Media розповідає, чому ваш кіт так любить штовхатися задніми лапками.

Що означають удари задніми лапами?

Це типовий прояв інстинктивно котячої поведінки. Зазвичай кіт лягає на спину, міцно захапає об’єкт передніми лапами, а потім інтенсивно починає битись задніми лапами. Ці рухи притаманні котам не лише вдома, але й у природному середовищі, де вони допомагають у полюванні та виживанні.

У природі ці рухи допомагають хижаку утримати здобич та ефективно знерухомити її. Проте вдома, атакуючи руку господаря або іграшку, кіт лише проявляє закладений природою мисливський інстинкт.

Окрім цього, кіт може використовувати подібний маневр, як оборонний, якщо він відчуває себе вразливим. Лежачи на спині і випускаючи кігті, вихованець захищає найбільш чутливі ділянки тіла від можливої атаки, хай то гра або реальне протистояння.

Як визначити, що кіт збирається штовхатися

Кіт, який готовий використовувати задні лапи для атаки, демонструє ряд характерних ознак:

Вуха притиснуті до голови. Зіниці різко розширені. Хвіст нервово рухається або б'є по підлозі. Тіло напружене, кіт лежить на спині і уважно стежить за рухами господаря або іншої тварини.

Якщо ви помітили подібні сигнали, краще зупиніть гру або змініть фокус уваги кота на іншу гру.