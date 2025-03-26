Багато котів надають перевагу тиші, особливо коли вони сплять або ховаються

Багато власників домашніх тварин цікавляться, чи коти реагують на музику так само, як люди. Cats Protection розповідає, які звуки подобаються котам і як музика може впливати на їхній настрій та поведінку.

Чи люблять коти музику

«Наукові дослідження показують, що в певних контекстах коти можуть демонструвати поведінку, яка свідчить про те, що їм подобається музика. Але важливо пам'ятати, що це нова сфера досліджень, і ці дослідження мають певні обмеження. Вони проводяться в контрольованому середовищі протягом короткого часу», – каже Деніел Уоррен-Каммінгс, клінічний спеціаліст з поведінки тварин.

Як люди мають різні музичні смаки, так і коти відрізняються один від одного. У кожного з них будуть свої вподобання. Багато котів надають перевагу тиші, особливо коли вони сплять або ховаються.

Яку музику люблять коти

Наукові дослідження використовували «котячу музику», створену спеціально для котів. Вони показали, що коти можуть віддавати перевагу саме їй, а не іншим видам музики або тиші.

Людська музика зазвичай використовує ритм (або темп), подібний до биття людського серця. Вона також має частотний діапазон, який наші вуха здатні обробляти.

«Коти мають більш чутливий слух, ніж ми. Котяча музика має вищі частотні діапазони, а також специфічні котячі звуки, такі як муркотіння, які коти розпізнають. Але важливо зазначити, що деякі коти можуть відчувати стрес від звуків інших, незнайомих котів», – каже Даніель.

В одному з досліджень, опублікованому в журналі Applied Animal Behaviour Science у 2015 році, вивчалася реакція котів на два типи музики: музику, створену для людей, і музику, створену спеціально для котів.

Вивчаючи поведінку та реакцію котів, вчені виявили, що «коти виявляють значну перевагу та інтерес до музики, що відповідає їхньому виду, порівняно з людською музикою». Дослідження також показало, що молоді та старші коти реагують на котячу музику краще, ніж коти середнього віку.

В іншому дослідженні, опублікованому в Journal of Feline Medicine and Surgery у 2019 році, перевірялося, чи допоможе вмикання котячої музики під час ветеринарних операцій або оглядів зменшити стрес у котів.

Вони проводили тест, використовуючи тишу, класичну музику та музику, створену для котів. Музикою для котів вони обрали «Арію Скутера Бере», написану, виконану і спродюсовану Девідом Тейє. Ця музика містить муркотіння та нявкання, які звучать подібно до справжніх котячих звуків. Вона також має частоти, подібні до котячого вокального діапазону, який на дві октави вищий за людський.

Дослідження показало, що «рівень стресу у котів значно знижувався, коли вони слухали котячу музику на фоні тиші, а також коли коти слухали котячу музику на фоні класичної музики». Котяча музика може бути корисною для котів, знижуючи рівень стресу під час ветеринарних операцій.

Чи корисно вмикати музику для кота

«Якщо ваш кіт почуває себе щасливим і розслабленим під музику, це може бути корисно. Якщо навколо раптово з'являється шум, наприклад, феєрверки, домашні вечірки або будівельні роботи, ви можете використовувати улюблену музику, щоб заспокоїти кота», – каже Даніель.

Спробуйте увімкнути музику на тій гучності, яка буде комфортною для вашого кота. Занадто гучна музика може викликати у кота стрес. Також переконайтеся, що у кота є місце, де він може сховатися, щоб заспокоїтися.