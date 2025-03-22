Дресирування котів може здатися непростим завданням, але з правильним підходом ваш улюбленець швидко навчиться нових команд. Cats Protection розповідає, як правильно навчити кота сідати за командою.

Тримайте котячі ласощі між кінчиками вказівного і великого пальців долонею догори.

Встаньте перед котиком, тримаючи ласощі на відстані одного-двох сантиметрів від його носа. Деяким котам може сподобатися, якщо ви сядете або станете на коліна, щоб не нахилятися над ними.

Повільно підніміть ласощі від носа кота. Кіт повинен простежити за ними поглядом і подивитися вгору.

Коли ласощі піднімуться приблизно на п'ять сантиметрів, почніть повільно переміщати їх на кілька сантиметрів назад до хвоста кота. Якщо кіт буде стежити за ласощами поглядом, він природним чином повернеться в сидяче положення. Йому може знадобитися кілька секунд, щоб зрозуміти це, тому потримайте ласощі на місці, якщо він не сяде одразу.

Як тільки кіт сяде, скажіть «так» і дайте йому ласощі. Щоб почати все спочатку, відійдіть трохи, щоб він підвівся.

Якщо вашому коту подобається цей процес, повторіть кроки з першого по шостий пункт кілька разів, щоб він зрозумів, що сидячи на підлозі, можна отримати ласощі.

Після того, як ваші тренування стануть успішними, ви можете поступово змінювати рухи рук. Покладіть руку з ласощами перед котиком, а потім поверніть зап'ястя вгору, щоб дати йому знак сісти. Коли кіт сяде, скажіть «так» і дайте йому ласощі.

Коли ваш кіт засвоїть цей сигнал, ви можете почати зменшувати залежність від ласощів. Засуньте руку в пакетик з ласощами, але не виймайте їх звідти. Продовжуйте підносити руку до кота, так само як і раніше, і повторюйте дії. Якщо кіт сидить, скажіть «так» і дайте йому ласощі.

Коли ця техніка буде працювати надійно, ви можете подавати руку, не вдаючи, що брали ласощі. Але не забувайте відповідати «так», коли ваш улюбленець виконає дію та давати йому ласощі.

Далі ви можете почати тренувати кота сідати у відповідь на словесний сигнал, а також на візуальний. Повторіть процес, як і раніше, але за секунду до того, як ви подасте звичайний сигнал рукою, скажіть вибране вами слово-підказку. Це може бути будь-яке слово, яке вам подобається, оскільки ваш кіт реагуватиме лише на звук, а не на значення. Однак не використовуйте слово, яке ви раніше використовували, щоб змусити кота щось зробити, оскільки у нього вже буде асоціація з цим словом. Повторивши цей процес кілька разів, ваш кіт почне лягати після вашої команди.