На відміну від собак, коти за своєю природою більш незалежні

Багато власників котів помічали, що їхні улюбленці не завжди реагують на поклик, на відміну від собак. Але чи означає це, що коти не впізнають свої імена? PetMD дає відповідь на це запитання.

Чи розпізнають коти свої імена?

На думку експертів, коти можуть впізнавати і відгукуватися на імена, які ми даємо їм, але не завжди. За словами Терези Манучі, докторки ветеринарних наук, коти можуть впізнавати та відрізняти своє ім'я від імен інших домашніх тварин. Вона каже, що таке впізнавання, швидше за все, пов'язане з позитивним підкріпленням або асоціацією кота зі своїм ім'ям з увагою, їжею або грою.

Чи розпізнають коти людські імена?

Тереза Манучі зазначає, що коти можуть ідентифікувати та запам’ятовувати унікальні голосові патерни.

«Це означає, що кіт може реагувати на улюбленого члена сім'ї краще, ніж на менш знайомого гостя», – пояснює вона.

Така поведінка була продемонстрована у дослідженні, яке було проведено у 2013 році. У ньому брали участь 20 котів, які повинні були впізнати своїх господарів виключно за голосом. Дослідники виявили, що коли котам представили чотири різні голоси, один з яких був голосом їхніх господарів, коти продемонстрували чітку вибірковість. Вони спрямовували свій погляд і голову на цей голос, поступово ігноруючи голоси незнайомців.

«Ця здатність дозволяє котам розрізняти, хто є членом сім'ї, а хто ні. Це ще одна ознака, яку коти використовують, щоб зрозуміти, як безпечно і щасливо жити в нашому середовищі», – пояснює Ліза Радоста, ветеринарна біхевіористка.

Чому коти не завжди реагують?

На відміну від собак, коти за своєю природою більш незалежні. Вони можуть ігнорувати вас, навіть коли впізнають своє ім’я.

Якщо ви хочете перевірити, чи впізнає кіт своє ім’я, вам варто покликати його без додаткових сигналів, таких як ласощі, рухи тощо. Якщо кіт відреагує, повернувши голову або зорієнтувавши своє тіло на вас, то він впізнає своє ім’я.