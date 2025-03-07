Навіть добре нагодовані улюбленці із задоволенням ганяються за птахами та гризунами, якщо їм випадає така можливість

Хоча домашні коти вже давно залежать від людей у питаннях харчування, їхні мисливські інстинкти залишаються незмінними навіть після 10 000 років одомашнення. Навіть добре нагодовані улюбленці із задоволенням ганяються за птахами та гризунами, якщо їм випадає така можливість. Те саме стосується й комах, які потрапляють у будинок – коти не можуть втриматися від спокуси полювати на них. PеtMD розповідає, чому ж коти так люблять стежити за комахами.

Чому коти люблять спостерігати за комахами?

Хоча комахи не мають великої поживної цінності для котів, вони мають спільні риси з типовою здобиччю – мишами та птахами.

Як миші та птахи, комахи маленькі, швидко рухаються і видають високі звуки. Особливо цікаві комахи ще й літають. Ці якості активізують мисливські інстинкти вашого кота.

Відомо, що коти полюють заради розваги, навіть коли вони не голодні, оскільки при цьому вивільняється дофамін. Цей нейромедіатор відповідає за відчуття щастя і збудження.

Чому коти видають дивні звуки, коли бачать комах?

Якщо кіт помічає комаху, яка знаходиться поза його досяжністю, він може почати видавати характерне цвірінькання або нявкання.

Вчені припускають, що цей звук коти використовують, щоб виражати збудження. Він також може виражати розчарування від того, що здобич недосяжна, оскільки коти зазвичай демонструють таку поведінку, коли спостерігають за птахами за вікном.

Дехто припускає, що високий тон такого звуку може бути спробою імітувати та заманювати птахів і дрібних гризунів вийти з укриття, щоб їх було легше зловити. Ці зусилля, швидше за все, будуть марними для жуків, але це не означає, що ваш котик не спробує.

Чи їдять коти комах?

Комахи не приносять котам жодної користі, тому більшість котів обмежуються тим, що просто граються з ними, а потім втрачають інтерес, коли комаха припиняє рухатися.

Проте деякі коти все ж можуть з’їсти комаху після полювання. Це не привід для занепокоєння. Поїдання жуків не свідчить про харчовий дисбаланс – це просто природне завершення мисливського полювання. Багато котів їдять здобич, навіть якщо вони не голодні.