Якщо вуса вашого улюбленця закручуються вгору на кінцях, це може означати, що він відчуває біль

За вусами кота модна не тільки визначити поведінку улюбленця, але і його настрій. Ukr.Media розповідає, чому у кота закручуються вуса та що це може означати.

Що означають закручені вгору вуса

Якщо вуса вашого улюбленця закручуються вгору на кінцях, це може означати, що він відчуває біль. Окрім того, кішка може нахиляти голову вперед і розводити вуха в сторони.

Подібні сигнали не слід залишати без уваги, і на них потрібно реагувати своєчасно.

На жаль, кіт сам не може розповісти людині про те, що йому боляче, проте його зовнішній вигляд та поведінка може вказувати на його стан.