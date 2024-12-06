Коти дуже вибагливі як до якості води, так і до способу її подачі

Кожна тварина має свої потреби у воді, і коти не виняток. У середньому їм потрібно споживати до 50 грамів води на 1 кілограм ваги на добу, але в спеку ця добова норма збільшується. Вода для кота завжди має бути доступною, свіжою та чистою, тому варто регулярно її змінювати, повідомляє Ukr.Media.

Коти дуже вибагливі як до якості води, так і до способу її подачі. Багато власників помічали, що їхні улюбленці віддають перевагу пити воду з-під крана. Проточна вода здається їм більш свіжою. Інша причина любові до водопровідних кранів і фонтанчиків полягає в тому, що котам не подобається, коли їхні вуса торкаються рідини.

Також коти нерідко відмовляються пити з миски, яка стоїть поруч із їжею. Це пов’язано з тим, що у воду можуть потрапляти залишки їжі, а коти в цьому питанні досить прискіпливі.

Для води найкраще підійде миска зі скла, кераміки або металу, зазначають ветеринари. Пластиковий посуд негігієнічний, на ньому швидко з'являються подряпини, в яких починають розмножуватися бактерії. Кіт може ігнорувати дрібну миску, але охоче пити з широкої та глибокої тари.