Хоча хліб безпечний для вживання, він шкідливий для котів

Хліб – це смачний продукт, який можна вживати в різних формах. Незалежно від того, чи ви випікаєте хліб самостійно, чи купуєте його в магазині, він є досить поширеним продуктом у багатьох домівках, пише Catster.

Але чи можна ділитися цими смаколиками з котом?

Чи можуть коти їсти хліб

Технічно, так, коти можуть їсти хліб. Він не є токсичним для котів (якщо не містить токсичні для котів інгредієнти, зокрема цибулю, часник, каву та шоколад) і навряд чи завдасть шкоди в короткостроковій перспективі. Проте коти є мʼясоїдними тваринами, і хліб не входить до їх раціону. Маленький шматочок хліба час від часу може бути смачним частуванням для вашого улюбленця, але пропонувати його потрібно тільки в помірних кількостях і дуже рідко.

Що стосується хлібобулочних виробів, таких як тістечка, печиво та кекси, краще не давати їх коту взагалі. Вони також не токсичні для вашої кішки, але ці продукти часто містять багато цукру, жиру та калорій. Підсолоджена випічка, швидше за все, спричинить розлад шлунку в кота, на відміну від звичайного хліба.

Чи корисний хліб для котів

Це непотрібний харчовий продукт для задоволення харчових потреб котів, і він містить дуже мало поживної цінності для вашого улюбленця.

Якщо годувати кота великою кількістю хліба, він може викликати здуття шлунка, дискомфорт, нудоту та блювання. Через високу калорійність хлібайого не слід пропонувати котам як звичайні ласощі. З часом він може призвести до збільшення ваги та навіть ожиріння, яке в результаті може спричинити проблеми з суглобами та діабет.

Чи можна котам їсти сире тісто

Ні, ви не повинні пропонувати своєму коту будь-яке сире тісто. Це також стосується заквасок та інших типів заквасок. Сире тісто може спровокувати захворювання, які можуть переноситися в сирому борошні.