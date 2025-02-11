Гикавка — це рефлекторне скорочення діафрагми, м'яза, який розділяє грудну та черевну порожнини

Коли кішка починає гикати, це може як викликати усмішку, так і занепокоєння у власника. Якщо ваш улюбленець раптово починає видавати незвичні звуки, широко розкриває очі та притискає вуха, не варто одразу панікувати. У більшості випадків гикавка – це нешкідливе явище, але іноді воно може сигналізувати про проблеми зі здоров'ям. Ukr.Media пояснює, чому кішки гикають, як їм допомогти та коли варто звернутися до ветеринара.

Що таке гикавка та чому вона виникає

Гикавка — це рефлекторне скорочення діафрагми, м'яза, який розділяє грудну та черевну порожнини. Вона виникає через різкий вдих, який переривається закриттям голосової щілини. В результаті чути характерний звук. У кішок це явище зустрічається рідше, ніж у людей, але також може з'являтися в різних ситуаціях.

Основні причини гикавки у кішок

Найчастіше гикавка – це фізіологічна реакція, яка минає сама по собі. Наприклад, вона може з'явитися, якщо кішка надто швидко їсть, заковтуючи при цьому повітря. Іноді причиною гикавки стає ковтання шерсті, особливо у довгошерстих порід. Організм таким чином реагує на подразнення травного тракту.

У рідкісних випадках гикавка може виникати на тлі стресу. У цій ситуації важливо заспокоїти кішку і дати їй час звикнути до змін, які відбулись.

Однак гикавка може бути й тривожним сигналом. Якщо вона супроводжується блювотою, задишкою, змінами в поведінці або іншими незвичними симптомами, потрібно негайно звернутися до ветеринара. Подібні ознаки можуть вказувати на проблеми зі шлунком, неврологічні порушення або інфекції.

Як допомогти кішці при гикавці

Якщо гикавка не пов'язана із захворюваннями, можна спробувати допомогти улюбленцю:

Заспокойте кішку, створіть для неї комфортні обставини. Також потрібно зігріти кішку, якщо вона замерзла. Слідкуйте за харчуванням – годуйте її теплою їжею, давайте воду кімнатної температури та намагайтеся уникати переїдання. Використовуйте спеціальні миски, які сповільнюють приймання їжі. Також корисно регулярно вичісувати шерсть, щоб знизити ймовірність ковтання волосків.

Але якщо гикавка не проходить або повторюється надто часто, краще проконсультуватися з ветеринаром. Він проведе обстеження і визначить, чи немає у кішки серйозніших проблем зі здоров'ям.

Чи можна запобігти гикавці у кішки?

Повністю уникнути гикавки неможливо, але можна знизити ймовірність її появи: