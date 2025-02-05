Іноді через невідомість у котів виникає зацікавленість навіть до кактусів

Домашні улюбленці часто виявляють інтерес до кімнатних рослин. Проте особливу увагу вони нерідко приділяють саме кактусам, попри їхні колючки. Ukr.Media розповідає, з чим це може бути пов’язано.

Фахівці виділяють кілька можливих пояснень такої поведінки.

Нестача вітамінів

У вашого улюбленця може бути нестача вітамінів. Тому для нього кактус соковитий і привабливий, попри його ключки. В такому випадку варто змінити раціон кота.

Проблеми із зубами

У тварин теж буває стоматит. І неприємний свербіж у пащі може змусити кота жувати пакети, картон і навіть гризти кактуси, щоб полегшити больові відчуття.

Тому важливо періодично перевіряти вихованця на наявність запалення ясен, а також стежити за станом його зубів.

Цікавість

Іноді через невідомість у котів виникає зацікавленість навіть до кактусів. Поки тварина не зрозуміє, що дивний об’єкт у горщику це просто рослина, а не звір, вона не заспокоїться.

Кіт думає, що якщо він торкнувся кактуса, а той «куснув» його за лапку – отже він живий. Тому кіт чіпатиме, кусатиме і навіть чатуватиме кактус, поки не набридне.