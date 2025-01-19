Якщо небезпека вже минула і вам не потрібно бігти в укриття – не потрібно виманювати кота і брати його на руки

Коти також можуть переживати через вибухи, постріли або гучні звуки. Через гостру реакцію на стрес у них може випадати шерсть, пропадає апетит і виникають проблеми з туалетом. УНІАН розповідає, що існують способи як допомогти тварині легше пережити стрес.

Як виманити кота зі схованки

Якщо небезпека вже минула і вам не потрібно бігти в укриття – не потрібно виманювати кота і брати його на руки. Це може викликати ще більший стрес. Дозвольте тварині заспокоїтися самостійно.

Якщо ваш улюбленець сховався, а потрібно терміново бігти в сховище через повітряну тривогу, вам доведеться виманювати переляканого кота з його укриття. Спробуйте говорити з ним спокійним і ласкавим голосом, не роблячи різких рухів. Також не варто показувати йому свій переляк. Спробуйте виманити кота його улюбленим частуванням або іграшкою. Якщо інші поради не спрацюють, можна спробувати спіймати кота рушником.

Як заспокоїти наляканого кота