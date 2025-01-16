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Але якщо кішка без причини стала агресивною або почала уникати пестощів, то це може бути симптомом недуги

Іноді навіть лагідна кішка може раптово почати кусатися. Ukr.Media розповідає, чому це може відбуватися та як правильно реагувати. Причини, чому кішка кусається Прояв любові та прихильності. Легкі укуси – це спосіб виявити симпатію. Ігровий інстинкт. Рух руки сприймається як полювання, особливо у молодих котів. Дискомфорт або біль. Якщо дотик неприємний, кішка так дає вам про це знати. Втома від пестощів. Кішки швидко втомлюються від тривалої уваги й кусають, щоб заспокоїти вас. Типи укусів М'які – супроводжуються муркотінням, не завдають болю. Ігрові – активні укуси з рухом лап, нагадують полювання. Сильні укуси, шипіння, махання хвостом — стовідсоткові ознаки роздратування. Як потрібно реагувати Припиніть гладити та приберіть руку. Не карайте кота – це тільки погіршить його поведінку. Відверніть його увагу іграшкою або ласощами. Привчайте кота до гри без рук, використовуючи іграшки. Профілактика укусів Гладьте кішку недовго, особливо по голові та шиї. Помічайте ознаки роздратування: притиснуті вуха, напружене тіло, різкі рухи хвостом. Оглядайте кішку на предмет болю чи ран. Але якщо кішка без причини стала агресивною або почала уникати пестощів, то це може бути симптомом недуги.

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