Засинаючи поруч з головою господаря, коти зміцнюють зв'язок, який вони з ним поділяють

Коти відомі своїми незвичними звичками під час сну. Багато котів люблять спати поруч із головою свого власника, що дивує власників. PetsRadar розповідає, чому коти так обожнюють спати біля голови своїх власників.

1. Пошук тепла

Голова людини випромінює постійне тепло, особливо під час сну. Коти за своєю природою шукають тепло, а тепла голова – це затишне і комфортне місце, куди можна притулитися.

2. Відчуття близькості

Коти почуваються комфортніше, коли відчувають запах свого господаря, який найсильніше відчувається навколо їхнього волосся та подушки, на якій вони сплять. Цей заспокійливий запах приваблює їх до цієї зони.

3. Безпека та довіра

Сон поруч з головою господаря може свідчити про те, що поруч з вами кіт почувається в найбільшій безпеці. Оскільки коти найбільш вразливі під час сну, така поведінка показує, що вони довіряють своєму господареві, що він їх захистить.

4. Прихильність і зв'язок

Засинаючи поруч з головою господаря, коти зміцнюють зв'язок, який вони з ним поділяють. Це їхній спосіб показати любов і відданість.

5. Інстинктивна поведінка

У дикій природі коти часто сплять на підвищенні або в стратегічних позиціях, щоб залишатися в безпеці. Вибір спати біля голови господаря – високого, безпечного місця – може відображати цей природний інстинкт.

6. Уникання рухів

Голова господаря менш схильна до руху, ніж руки чи ноги. Коти цінують стабільність під час відпочинку, тому це місце здається їм більш передбачуваним, і вони з меншою ймовірністю будуть потривожені під час сну.

7. Близькість

Сон біля голови господаря дозволяє котам стежити за ним, але при цьому комфортно відпочивати.

8. Комфорт

Коти часто асоціюють спання поруч із головою господаря з поведінкою кошенят, коли вони збираються разом для обігріву.

9. М'яке місце

Власники зазвичай сплять, поклавши голову на м'яку подушку, і це місце дуже приваблює кота.

10. Легкий доступ

Розумні коти можуть спати поруч із головою господаря, щоб мати зручний доступ. Так вони зможуть попросити вас про увагу чи смачну їжу.

Що означає, коли кіт спить біля голови або біля ніг?

Поза, яку обирає ваш кіт для сну, дає підказки про його вподобання та почуття.

Біля голови. Ця позиція сигналізує про довіру, прихильність і бажання тепла. Крім того, це ближче до вашого запаху, який заспокоює котів.

Біля ніг. Коти, які сплять біля ваших ніг, часто шукають баланс між близькістю та незалежністю. Це місце дозволяє їм залишатися поруч з вами, зберігаючи свій особистий простір. Це також більш практичний вибір, якщо кіт остерігається різких рухів і хоче швидко відступити.