Коти – істоти звички, і вони не дуже люблять будь-які зміни

Коти – це складні й часто загадкові тварини, і їхні страхи та тривоги можуть бути важко зрозумілі. PetMD розповідає, що існує 10 поширених причин, через які коти відчувають стрес та тривогу.

Страх і тривога у котів можуть бути зумовлені різними факторами – генетикою, поведінкою та здоров'ям матері, а також досвідом, який вони отримали з моменту народження і до того, як потрапили у ваше життя. Іноді ми не можемо знати про їхній попередній життєвий досвід, що ускладнює розуміння їхнього страху і тривоги.

Найпоширеніші страхи котів

Гучні звуки – феєрверк, грім, пилосос, фен

Коти мають загострений слух, і через це гучні звуки часто викликають небажаний страх і тривожну поведінку, насамперед тому, що коти можуть не розуміти, що є джерелом шуму. Шумові фобії можна подолати, якщо поступово, на низькій гучності, вводити звуки, які викликають страх, а потім збільшувати гучність і час впливу.

Незнайомі люди

Коти також мають загострений нюх, за допомогою якого вони запам'ятовують людей, місця та речі. Нова людина у домі приносить незнайомі запахи, які можуть інстинктивно викликати у котів настороженість.

Подолання цього страху вимагає терпіння і позитивного підкріплення. Наприклад, якщо гості спокійно сидітимуть на підлозі з котячими ласощами, це допоможе коту зрозуміти, що люди можуть бути друзями, а не ворогами.

Вода

Мокра шерсть також може бути незручною для більшості котів і додавати їм зайвої ваги, що ускладнює їхню втечу від хижаків у дикій природі. Відсутність контакту з водою призводить до того, що багато котів відчувають страх і тривогу перед водою.

Зміни в навколишньому середовищі

Коти – істоти звички, і вони не дуже люблять будь-які зміни. Поява нових меблів, зміна місця для туалету, переїзд до нового будинку або навіть нові запахи можуть викликати стрес у котів.

Інші тварини

Поява в домі нового домашнього улюбленця – поширена причина тривоги та страху у котів. Правильне знайомство з новим домашнім улюбленцем повинно відбуватися повільно.

Коти, які жили без інших тварин, схильні захищати свою територію і можуть сприймати знайомство з новим улюбленцем складно, особливо якщо вони були єдиними домашніми тваринами протягом тривалого часу. Щоб полегшити процес знайомства, перед тим, як познайомити кота з новим мешканцем, дайте йому предмети, які мають запах нового друга.

Люди

Знайомство з новими членами сім'ї може викликати у котів сильний стрес. Дослідження показали, що поява нової людини в домі викликає у котів більше страху і тривоги, ніж поява іншого домашнього улюбленця.

Кішки, як правило, демонструють більш агресивну поведінку, ніж коти, через страх і тривогу. Цікаво, що вік нової людини в домі, здається, не корелює з тим, наскільки сильно кішка відчуває стрес або тривогу щодо неї.

Відвідування ветеринара

Страх і занепокоєння у котів зазвичай пов'язані з візитами до ветеринара. Дослідження показали, що коти, які регулярно проходять щорічні огляди у ветеринара, як правило, відчувають менше страху і тривоги під час візитів до ветеринара. З іншого боку, коти, які не відвідували ветеринара протягом останніх двох років, більш схильні проявляти агресію через страх і тривогу.

Замкнуті простори

Коти, як і деякі люди, можуть боятися замкненого простору. Хоча більшості котів подобається мати затишне місце, де можна сховатися. Але замкненість і неможливість вийти з нього може викликати у них страх і занепокоєння.

Найбільш тривожним місцем, що викликає занепокоєння у котів, є їхня переноска. Хоча деякі коти можуть терпіти свою переноску, багато хто ненавидить її. Також переноска може асоціюватись у котів з візитами до ветеринара, подорожами, гучними звуками та незнайомими запахами.

Огірки

Вірусне відео, яке стало популярним кілька років тому, показувало котів, які лякаються огірків. Існують різні теорії щодо того, чому коти так боязко реагують на огірки. Наприклад, що цей овоч нагадує змію, яка є природним хижаком для котів.

Однак ветеринарний лікар-біхевіорист з Центру здоров'я котів при Корнелльському університеті вважає, що страх котів перед огірками – це, найімовірніше, просто реакція на будь-який новий об'єкт.

Відсутність місць для укриття

Коти потребують безпечних місць для укриття, де вони можуть сховатися, коли почуваються в небезпеці. Часто коти шукають невеликі, відокремлені місця або високі місця в будинку, щоб усамітнитися. Без таких укриттів у кота може виникнути небажана поведінка.

Забезпечивши кота спеціальною схованкою, в ідеалі – з двома точками входу/виходу, ви допоможете йому відчути себе більш захищеним і менш вразливим, що значно зменшить його тривогу і страх.