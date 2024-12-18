Однією з головних небезпек для кішок є отруйні кімнатні рослини

Кішки – активні та допитливі створіння, які прагнуть дослідити кожен куточок оселі та дізнатися, що нового з’явилося вдома. Ukr.Media розповідає, що деякі речі, які здаються нам цілком безпечними, насправді можуть нашкодити улюбленцю.

Отруйні кімнатні рослини

Однією з головних небезпек для кішок є отруйні кімнатні рослини. Кішки люблять гризти листя, копатися в горщиках, викопуючи коріння. Завдати шкоди можуть і квіти. У рослинах містяться токсини, які руйнують організм тварини. Тому приберіть на верхню полицю, а краще подаруйте друзям без тварин драцену, спатифілум, бегонію.

Також, якщо вам подарували букет лілій або конвалій, їх варто прибрати в шафу або накрити: для котів ці квіти теж небезпечні.

Електричні шнури

Ще однією загрозою для котів є електричні шнури. Коти люблять гратися і гризти дроти, що може призвести до серйозних травм. Тому сховайте дроти в спеціальні декоративні короби, які продаються в будівельних або господарських магазинах. Також переконайтеся, що шнур від тієї ж пральної машини перебуває поза досяжністю вихованця.

Нитки та голки

Нитки та голки – ще один небезпечний предмет. Клубки ниток, забуті на дивані, можуть здатися кішці чудовою іграшкою. Вихованець почне її кусати, проковтне нитки, що легко призведе до утворення безоару – клубка в шлунку з чужорідних предметів, який завдаватиме тварині болю. Голки, які іноді залишаються в клубках створюють додаткову загрозу. Усе швейне приладдя слід зберігати в закритих шухлядах або шафах.