Якщо вам холодно вдома, імовірно, вашому улюбленцю також

Коти, як і люди, можуть відчувати холод. Особливо це стосується зимових місяців, коли температура значно знижується. Більшість котів добре справляються з підтриманням тепла, особливо якщо вони мають густу шерсть. Однак кошенята або короткошерсті породи потребують додаткового захисту, такого як підігрівальні лежаки, пише Petsradar.

Як коти відчувають холод

Температура тіла котів трохи вища за людську. Через це вони можуть бути більш чутливими до холоду, ніж ми. Хороша новина полягає в тому, що якщо у вас немає безшерстого кота або дуже короткошерстої породи, тепла шубка вашого улюбленця чудово захистить його від холоду, якщо він проводить більшу частину часу вдома.

Дещо інша історія з котами, які живуть на вулиці, оскільки вони піддаються більшому ризику переохолодження та обмороження, якщо температура стає надто низькою.

«Як і люди, усі коти відчувають температуру по-різному. Деяких котів холод не турбує (особливо якщо вони мають густу шерсть, як-от норвезький лісовий кіт або мейн-кун), тоді як інші, швидше за все, набагато чутливіші (наприклад, ті, що пристосовані до теплого клімату, як єгипетський мау або сіамська кішка)», – пояснюють ветеринари.

Якщо вам холодно вдома, імовірно, вашому улюбленцю також.

Що варто врахувати

Тип шерсті. Густошерсті коти краще переносять холод, тоді як короткошерсті та безшерсті потребують додаткового тепла. Вага. Повніші коти краще зберігають тепло, але їхня повільність може створити проблеми, якщо вони застрягнуть деінде під час негоди. Стан здоров’я. Коти з хронічними хворобами більш схильні до переохолодження, через погане самопочуття.

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