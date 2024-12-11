Головною проблемою у стосунках з котами є нерозуміння їхніх меж

Коти – цікаві та незалежні створіння, але що робити, якщо ваш улюбленець починає уникати вас? Щоб зрозуміти свого улюбленця, вам потрібно навчитись котячої мови тіла, пише Daily Paws,

На думку Лізи Радости, ветеринарного поведінкового фахівця, багато людей випадково роблять дії, які дратують їхніх улюбленців. Знання мови тіла котів допоможе вам краще зрозуміти їхні потреби.

Ознаки того, що кіт готовий до спілкування:

Хвіст у формі питання (вгору з вигином на кінці).

Зіниці вузькі.

Вуха спрямовані вперед.

Кіт підходить до вас сам.

Коли краще давати спокій своєму улюбленцю:

Зіниці круглі та розширені.

Хвіст активно рухається вперед і назад.

Вуха спрямовані назад чи в сторони.

Кіт намагається триматися на відстані.

Що може дратувати кота

Головною проблемою у стосунках з котами є нерозуміння їхніх меж. За словами Радости, люди часто поводяться з котами, як із м'якими іграшками, ігноруючи їхню потребу у власному просторі. Така поведінка може змусити кота уникати вас.

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Уникайте прямого зорового контакту.

За словами Радости, на відміну від собак, котам незручно дивитися вам в очі. Коти сприймають прямий зоровий контакт як ознаку того, що ви намагаєтеся їх залякати. У відповідь вони можуть стати наляканими або агресивними.

Віддзеркалюйте поведінку кота.

Наприклад, якщо кіт відводить погляд, зробіть те саме. Це демонструє, що ви поважаєте його простір.

Повільно кліпайте.

Дослідження показали, що коти позитивно реагують на повільне кліпання.

Дайте коту простір.

Замість того, щоб підходити до кота, дайте йому самому вирішити, чи хоче він контакту.

Перевіряйте згоду.

Погладьте кота кілька разів і зробіть паузу. Простягніть палець і подивіться, чи кіт притисне голову до нього. Це знак, що він хоче продовження.

Використовуйте їжу.

Годуйте кота ласощами під час погладжувань, щоб у нього сформувалася позитивна асоціація. З часом кіт почне асоціювати погладжування з чимось хорошим.

Говоріть тихо.

Гучна або енергійна розмова може лякати кошенят, змушуючи їх бігти в укриття. Якщо ви говорите тихо і випромінюєте спокій, кіт, швидше за все, захоче залишитися поруч.

Почухайте потрібні місця.

Коли кіт радіє приверненню уваги, погладжуйте його там, де найімовірніше йому буде приємно. Найкраще погладити місце від маківки до плечей, де кошенята зазвичай доглядають одне за одним. Деякі коти також люблять, коли їх гладять по спині. Але якщо ви бачите, що хвіст кота починає бити, це означає, що кіт це терпить, але не любить. І навіть не думайте про погладжування живота – дуже мало котів люблять, коли їх там торкаються.