Коти, як і собаки, можуть дихати, щоб охолодитись

Якщо після активних ігор ви помічаєте, що ваш кіт важко дихає, це може викликати у вас занепокоєння. Хоча в деяких випадках задишка є нормальним явищем, існують ситуації, коли вона може сигналізувати про проблеми зі здоров’ям. PetsRadar розповідає, чому коти важко дихають після ігор.

Нормальна реакція на фізичну активність

Коти, як і собаки, можуть дихати, щоб охолодитись. Особливо це стосується молодих або дуже активних тварин, які багато стрибають і бігають. Важке дихання після гри – це спосіб охолодження організму, адже коти потіють тільки через лапи.

«Задишка сприяє втраті тепла, втягуючи прохолодне повітря всередину і виганяючи гаряче назад, а також пов'язаному з цим випаровуванню вологи з рота і дихальних шляхів», – зазначає ветеринарка Ребекка Макміллан.

Якщо ви помітили, що ваш кіт задихається, але загалом він почувається добре, ймовірно, немає причин для занепокоєння. Вам слід переконатися, що він має доступ до свіжої води та місце для відпочинку, де він може охолодитися.

Коли варто турбуватися

Хоча задишка у котів зазвичай не викликає занепокоєння, є кілька випадків, коли на це варто звернути увагу. Наприклад, якщо ваш кіт задихається і здається, що йому важко дихати. У такому випадку вам потрібно негайно звернутися до ветеринара.

Ось ще кілька причин, чому варто звернутися до ветеринара:

1. Хвороба. Задишка може бути симптомом деяких найпоширеніших хвороб, на які можуть хворіти коти. Це астма, застійна серцева недостатність, важкі вірусні інфекції, анемія та рак.

2. Тепловий удар. Це частіше спостерігається у порід котів, які найкраще пристосовані до холодного клімату. Якщо ваш кіт перегрівається, це може викликати утруднене дихання. Вам все одно слід бути обережними, навіть якщо ваш кіт пристосований до спекотного клімату, оскільки вони теж можуть перегріватися.

3. Стрес або занепокоєння. Занепокоєння у котів – цілком реальна річ, і надмірне дихання може бути його симптомом. Якщо ви розумієте, що ваш кіт відчуває стрес або занепокоєння, ви можете спробувати кілька способів зняти стрес. Наприклад, можна поставити кілька котячих лотків, зменшити рівень шуму в будинку або навіть змінити корм.

«Якщо ваш кіт задихається, коли він не робить фізичних навантажень, або якщо у нього є інші симптоми, такі як зміна апетиту, посилене дихання (використання м'язів живота для полегшення дихання) або млявість, це ненормально», – додає Ребекка Макміллан.