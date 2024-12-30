Для багатьох котів низька температура може бути небезпечною

Власники котів добре знають, які це активні, незалежні та допитливі тварини. Іноді здається, що їм у квартирі нудно, і вони прагнуть досліджувати навколишній світ. УНІАН розповідає, чи можна випускати свого улюбленця на балкон чи гуляти з ним на вулиці взимку.

Яку температуру на вулиці витримують коти взимку

Для багатьох котів низька температура може бути небезпечною. Річ у тім, що холод не просто для них дискомфортний, а завдає серйозної шкоди здоров'ю – обмороження і навіть гіпотермію.

У середньому кішки можуть пережити мороз до -15-20°C. На стан улюбленця впливають низка факторів, зокрема, шерсть і голод. Що гірше розвинений шерстяний покрив, то швидше замерзає тварина. Така ж ситуація, якщо кіт голодний.

Чи можна гуляти з котом на вулиці взимку

Якщо на вулиці мороз, коту все ж варто залишатися вдома, особливо, якщо ваш улюбленець короткошерстий. Котів з довгою шерстю можна вигулювати в мороз, але не довше 15 хвилин. Якщо ж температура опускається нижче -20°C, то від прогулянок варто утриматися.

Сніг також не всі представники котячих переносять без проблем. Якщо ж ваш улюбленець – представник порід з довгою шерстю і густим підшерстям, то прогулянки в снігову погоду можуть пройти майже без наслідків. До таких порід належать мейн-кун, норвезька лісова та сибірська довгошерста. Вони спокійно переносять температуру до -10°C.

Чи можна залишати кота на балконі взимку

Закритий балкон може стати альтернативою зимових прогулянок на вулиці, але недовго – лише 5-10 хвилин. Не залишайте кота на балконі без нагляду. Переконайтеся, що вікна зачинені або на них встановлені захисні решітки, щоб ваш улюбленець не потрапив у небезпеку. Ніколи й за жодних обставин закривати улюбленця на балконі не можна.