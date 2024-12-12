Як захистити лапи ваших улюбленців від реагентів взимку
Зимова ожеледиця створює загрозу не лише для людей, а й для чотирилапих друзів. Реагенти, якими посипають дороги та тротуари, можуть завдати серйозної шкоди здоровʼю тварин. Щоб знизити ризики виникнення проблем, потрібно знати, як захистити лапи своїх улюбленців від реагентів, пише блог Zootovary.com.
Чим небезпечні реагенти
Протиожеледні засоби містять хімічні речовини, які подразнюють шкіру тварин. При частому контакті вони викликають рани, тріщини та навіть хімічні опіки. Крім того, ваші улюбленці можуть вдихати пари реагентів або злизувати їх із лап, що призводить до алергічних реакцій, отруєнь та інших серйозних наслідків.
Як захистити лапи собак та котів
Перед кожною прогулянкою обробляйте подушечки лап тварин спеціальним кремом, воском або звичайним вазеліном, щоб створити захисний барʼєр, що перешкоджає проникненню шкідливих речовин, виникненню запальних процесів та утворенню тріщин.
Обирайте взуття. Якщо ваш улюбленець схильний до алергічних реакцій або має чутливу шкіру, придбайте спеціальне взуття для нього або шкарпетки з прогумованою підошвою. Важливо, щоб таке взуття було з непромокального матеріалу, без грубих швів та з гумовою рифленою підошвою.
Намагайтеся оминати місця, що обробляються реагентами. Якщо ваш улюбленець пройшовся дорогою, яку нещодавно обробили протиожеледними засобами, виведіть його на чистий сніг і постарайтеся очистити лапи.
Після кожної прогулянки обов'язково мийте лапи. Використовуйте теплу воду та шампунь для тварин. Не забувайте про зону живота та інтимну зону. На них також можуть потрапити реагенти, які після облизування потраплять до шлунка улюбленця або залишать сліди на шкірі у вигляді запальних процесів.
Оглядайте лапи. Якщо після миття на лапах виявлені рани, почервоніння або тріщини, змастіть подушечки маззю ранозагоювальною або спеціальним кремом, але після обробки антисептичним засобом, наприклад, хлоргексидином. Для швидкого загоєння на деякий час одягніть на лапу дитячу шкарпетку.