Протиожеледні засоби містять хімічні речовини, які подразнюють шкіру тварин

Зимова ожеледиця створює загрозу не лише для людей, а й для чотирилапих друзів. Реагенти, якими посипають дороги та тротуари, можуть завдати серйозної шкоди здоровʼю тварин. Щоб знизити ризики виникнення проблем, потрібно знати, як захистити лапи своїх улюбленців від реагентів, пише блог Zootovary.com.

Чим небезпечні реагенти

Протиожеледні засоби містять хімічні речовини, які подразнюють шкіру тварин. При частому контакті вони викликають рани, тріщини та навіть хімічні опіки. Крім того, ваші улюбленці можуть вдихати пари реагентів або злизувати їх із лап, що призводить до алергічних реакцій, отруєнь та інших серйозних наслідків.

Як захистити лапи собак та котів