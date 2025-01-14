Деякі коти проявляють інтерес до запаху оливок та оливкової олії

Окрім валеріани та котячої м’яти, улюблені запахи котів можуть здивувати навіть досвідчених господарів. Ukr.Media розповідає, які несподівані запахи приваблюють котів.

Запах людського поту

Котам може подобатися запах людського поту. Якщо ви залишите коту свою стару кофту, він зможе постійно відчувати ваш запах, що допоможе йому почуватися спокійніше та комфортніше, особливо коли вас немає поруч. Цей простий лайфхак особливо корисний перед поїздками, коли улюбленець залишається сам вдома на кілька днів.

Оливки

Деякі коти проявляють інтерес до запаху оливок та оливкової олії. Однак годувати їх цими продуктами не має сенсу, оскільки вони навряд чи принесуть користь улюбленцю. Краще обмежитися тим, щоб просто дозволити їм насолоджуватися цим ароматом на безпечній відстані.

Хлорка

Будьте обережні коли використовуєте хлоровмісні засоби для прибирання, тому що запах хлорки може приваблювати котів. Вони можуть почати «мітити» ті ділянки, які ви нещодавно очистили. Тому, обираючи засоби для прибирання, варто враховувати це і намагатися уникати продуктів з хлоркою.