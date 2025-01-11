оти інтуїтивно відчувають настрій, енергію та інтерпретують наші наміри за допомогою жестів і тону голосу

Щоб виразити свою любов до кота, важливо розуміти його мову та інстинкти. Знання того, як правильно взаємодіяти з котом і демонструвати свою турботу, допомагає зміцнити зв'язок і створити комфортні стосунки. PetMD розповідає, як правильно показати своєму улюбленцю, що ви його любите.

Обмінюйтесь повільними морганнями

Чи знали ви, що коти передають довіру і розслаблення за допомогою простого погляду? Дехто називає це повільним морганням, інші – «котячими поцілунками». Незалежно від назви, ви зрозумієте, що це дуже простий жест. Подивіться на свого кота, повільно заплющуючи очі наполовину, а потім поступово відкриваючи їх знову. Ви щойно сказали «Я люблю тебе» котячою мовою.

Створіть розпорядок дня

Побудова довіри означає бути надійним господарем, на якого ваш кіт може покластися. Лусварді пропонує встановити передбачуваний розпорядок дня, наприклад, постійний час для їжі, цікаві ігрові сесії навіть моменти для обіймів або грумінгу.

«Коти почуваються добре, коли їхній світ передбачуваний. Якщо ви будете робити все максимально послідовно, вони матимуть чітке уявлення про те, що буде далі, а це дасть їм відчуття безпеки», – каже він.

Будьте послідовним комунікатором

Змішані сигнали не приносять користі жодним стосункам, в тому числі і з вашим котом.

«Вони просто заплутаються, а ви будете розчаровані», – каже Лусварді.

Після того, як ви встановили домашнє правило, важливо, щоб усі дотримувалися його. Як приклад, Лусварді наводить використання рук як іграшки для гри з котом.

«Якщо більшість людей уникають використання рук для гри, але один з членів вашої родини все одно грається з котом руками, то кіт отримує змішані сигнали», – додає Лусварді.

Грайтеся зі своїм котиком

Гра з котом додає їм впевненості в собі та сплеск ендорфінів. Найкращі ігри, в які можна пограти з котиком – це полювання та ловля.

Забезпечте кота поживною їжею

Годуйте свого кота збалансованим і поживним раціоном, багатим на тваринні білки.

Щоб додати коту елемент мисливської забави під час їжі, додайте головоломки з їжею або килимки для вилизування. Щоб дізнатися більше про ідеальний раціон для вашого кота, а також про те, скільки і як часто його годувати, проконсультуйтеся з ветеринаром. Він допоможе вам підібрати високоякісний корм, який відповідає індивідуальним потребам вашого кота.

Приділяйте якісний час грумінгу

«Коти, які доброзичливо ставляться одне до одного, часто беруть участь у взаємному догляді», – пояснює Лусварді.

І розчісування кота схоже на таку поведінку. Це гарний спосіб провести час з котиком і допомогти йому позбутися скуйовдженої шерсті та ковтунів. Ваш кіт може навіть віддячити вам тим, що буде вилизувати вас.

Хоча грумінг – це мова любові для одних котів, інші не так зацікавлені в ньому. Примушування до грумінгу може викликати стрес і негативні асоціації. У такому випадку зосередьтеся на заняттях, які подобаються вашому коту, і залиште розчісування виключно для рутинного оздоровчого грумінгу.

Поважайте їхні вподобання щодо погладжування

Коти дуже добре володіють невербальною комунікацією; ми просто повинні знати, на які знаки звертати увагу. Наприклад, повільне моргання, муркотіння, притискання голови та розслаблена поза свідчать про те, що вони відкриті до ласки. З іншого боку, биття хвостом, притиснуті вуха, розширені зіниці та відступ – це чіткі сигнали «стоп». Повага до кордонів вашого кота зміцнює довіру і допомагає йому почуватися в безпеці вдома.

Коти інтуїтивно відчувають настрій, енергію та інтерпретують наші наміри за допомогою жестів і тону голосу.

Отже, як найкраще погладити кота з любов'ю? По-перше, простягніть руку і терпляче чекайте, поки він підійде до вас. Він може навіть вдаритися головою об вашу руку. Почніть з ніжних погладжувань навколо голови, підборіддя та щік. Це зони з пахучими залозами, і вони, як правило, найулюбленіші місця для чухання та погладжування.

Уникайте живота, лап і хвоста, якщо тільки ваш кіт не пропонує домашнім тваринам доторкнутися до цих надчутливих зон. Нарешті, робіть короткі перерви, коли гладите кота. Це дасть йому можливість закінчити взаємодію.

Заохочуйте свого кота

Заохочуючи бажану поведінку за допомогою клікер тренажера, ласощів та похвали, ви не просто навчаєте вихованця хороших манер чи навіть кумедним трюкам – ви вчите його спілкуватися з вами в позитивному ключі.

Навіть якщо ваш пустотливий пухнастик пошкодить вашу кімнатну рослину, у вас будуть навички перенаправляти його поведінку, не вдаючись до тактики залякування, яка може зашкодити вашим стосункам. Однак пам'ятайте, що фахівці рекомендують обмежувати ласощі до 10% від добової потреби кота в калоріях.

Використовуйте позитивну комунікацію

Коти інтуїтивно відчувають настрій, енергію та інтерпретують наші наміри за допомогою жестів і тону голосу. Одне дослідження навіть показало, що коти з більшою ймовірністю реагують на високі, співучі тони – так званий дитячий белькіт. З іншого боку, грубе поводження, гучні жести та різкі тони можуть сприйматися як погроза.