Крім того, не забувайте приділяти кішкам достатньо уваги, щоб їм не доводилося грати у мисливця

Кішки, як природжені хижаки, полюють на дрібних гризунів і птахів, здебільшого для того, щоб задовольнити свої харчові потреби. Однак іноді вони приносять здобич своїм господарям, що може бути неприємно, адже не всі хочуть побачити мертвого птаха чи гризуна у себе на порозі. Ukr.Media розповідає, навіщо кішки приносять вам мишей та птахів.

Кішки вирушають на полювання не тільки через голод, але ще й щоб пограти, проявити кмітливість. А вас, свого господаря, кішка пригощає здобиччю, щоб висловити своє кохання та вдячність

Це дуже мило, коли кішка так турбується про вас, але не хочеться, щоб птахи та ящірки постраждали від пазурів вашого вихованця. Адже якщо раціон кішки збалансований, вона не вмирає з голоду. Спробуйте використати нашийник із дзвіночком, щоб дзвін попереджав птахів та тварин про наближення хижака.

Диких птахів також можна відлякати від ділянки. Прив'яжіть на високі ділянки на подвір'ї яскраві стрічки, дзвіночки та навіть опудала, щоб відлякати і тим самим убезпечити їх від вашого мисливця.

Але все ж таки постарайтеся вберегти вашого вихованця від полювання на птахів та гризунів, оскільки вони можуть бути отруєні. Маленьких тварин, які скуштували отрути, зловити простіше, оскільки вони можуть стати повільними. А ваш пухнастий улюбленець може загинути, з'ївши отруєну мишу. Краще все ж не випускати кішку на вулицю.

Якщо ви все ж випускаєте улюбленця на прогулянку, намагайтеся робити це в один і той самий час та стежте за поведінкою хвостатого.

Крім того, не забувайте приділяти кішкам достатньо уваги, щоб їм не доводилося грати у мисливця. Мисливські інстинкти можна задовольнити за допомогою іграшок. Але навіть якщо трапилося так, що кішка принесла вам горобця, не лайте її – адже це природна поведінка для котів.