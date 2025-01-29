Така поведінка котів пов'язана з їхніми природними інстинктами мисливців

Коти – це нічні тварини, і їхня активність часто досягає піка саме тоді, коли люди відпочивають. Це може створювати певний дискомфорт для власників і навіть спричиняти серйозні проблеми, такі як порушення сну. Ukr.Media розповідає, чому коти люблять будити своїх господарів уночі.

Така поведінка котів пов'язана з їхніми природними інстинктами мисливців, адже в дикій природі вони ведуть сутінковий спосіб життя, тобто виходять за здобиччю пізно ввечері або рано вранці. І хоча у домашніх улюбленців такої необхідності немає, але інстинкти все одно зберігаються, розповіли зоопсихологи. Вони назвали кілька причин, чому кішка будить господаря вночі.

Недостатня активність вдень

Якщо кіт проводить більшу частину дня без руху, не грається, то до ночі накопичена енергія вимагає виходу. Тому він й починає бігати, стрибати, гратися та вимагати уваги господаря, заважаючи його спати. Це особливо характерно для котів, які живуть у квартирі.

Мисливський інстинкт

У квартирі кіт може полювати навіть за уявними «мишами», що також може спричинити нічну активність.

Самотність і нудьга

Коти – істоти соціальні. Якщо вихованець цілий день один удома, то вночі, коли господар поруч, він намагається компенсувати нестачу спілкування, граючись або просячись на руки.

Потреба в їжі

Деякі коти прокидають посеред ночі через голод. У такому випадку тварина буде шукати їжу або просити її у господаря.

Проблеми зі здоров'ям

Іноді нічний неспокій може бути викликаний проблемами зі здоров'ям. Наприклад, літні коти можуть страждати від когнітивних порушень, через які вони втрачають орієнтацію в часі та просторі. Також деякі захворювання, як-от гіпертиреоз або артрит, викликають дискомфорт і змушують кота не спати вночі.