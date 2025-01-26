Найімовірніша причина, чому коти сплять біля ваших ніг, полягає в тому, що так вони відчувають себе в безпеці

Коти – справжні любителі сну, а деякі з них проводять понад 15 годин на день уві сні. Проте, їхні вподобання щодо місця для сну можуть бути дуже специфічними. Вони часто обирають улюблені місця, куди повертаються щоразу, коли потрібно поспати. Деякі навіть дотримуються певних ритуалів і проводять ранки в спальні, а післяобідні години – в сонячних місцях.

Але якщо є можливість, коти часто люблять лягати поруч з людиною, хай то під час нічного сну, денного відпочинку на дивані чи коли ви читаєте книгу. Якщо ваш кіт звик спати біля вас, ймовірно, він обирає для цього саме ваші ноги. Чому так? Catster розповідає про шість можливих причин, чому ваш улюбленець обирає саме це місце для сну.

1. Так вони почуваються в безпеці

Найімовірніша причина, чому коти сплять біля ваших ніг, полягає в тому, що так вони відчувають себе в безпеці. Це одна з причин, чому ховатися в картонних коробках так популярно серед котячих. Закритий простір дає котам відчуття безпеки, але перебування поруч із людьми, яким вони довіряють, також сприяє цьому.

Дослідження показали, що коти, які прив'язані до своїх господарів, шукають у них комфорту та відчуття безпеки. Всі тварини вразливі до нападів під час сну, саме тому коти воліють спати лише в тих місцях, де вони відчувають себе в безпеці. Кішка, яка відчуває, що її люблять і захищають, часто спить поруч з улюбленою людиною.

2. Не надто спекотно

Коти віддають перевагу теплому середовищу. Найкомфортніше вони почуваються при температурі 25-30°C. Коти часто справляються з прохолодною температурою в приміщенні, притискаючись до улюбленої людини, щоб відчути трохи тепла. Однак важливо зазначити, що коти від природи тепліші за людей.

Багато з них починають спати на голові або грудях господаря, де тепло. Але протягом ночі цього тепла може стати забагато, що спонукає деяких котів перебиратися в прохолодніші місця біля ваших ніг, що має одну величезну потенційну перевагу для вас – теплі ноги.

3. Захист від випадкових рухів

Люди можуть бути непередбачуваними створіннями принаймні згідно з котячими уявленнями про світ.

Дуже мало людей залишаються повністю нерухомими під час сну, більшість же змінюють положення 40-50 разів за ніч. Цілком логічно, що кіт воліє спати там, де він може легко врятуватися від кінцівок сплячої людини. Люди, як правило, найбільш фізично активні в легких стадіях сну.

4. Це дає їм швидкий шлях до втечі

Коти найбільш активні в сутінках і на світанку, коли їхня здатність відносно добре бачити при слабкому освітленні дає їм перевагу в пошуку і ловлі здобичі. Середина ночі – популярний час, коли ваш кіт незрозумілим чином починає бігати, наче одержимий.

Перебуваючи поруч з вашими ногами, кіт може легко вислизнути, не потривоживши вас.

5. Це дозволяє їм захищати вас

Деякі коти захищають своїх господарів. Зазвичай коти сплять біля ваших ніг, бо інтуїтивно розуміють, що уві сні ви найбільш вразливі. Вони вмощуються поруч, щоб мати змогу стежити за подіями та попередити вас, якщо трапиться щось несподіване.

Сон біля ваших ніг дозволяє коту зайняти більш центральну позицію в ліжку, що дає йому можливість оглядати все навколо на 360 градусів.

6. Вони хочуть бути поруч з вами

Коти прив'язуються до своїх компаньйонів, а також пристосовуються до характеру свого господаря і навіть намагаються заспокоїти людей, які перебувають у скрутному становищі.

Коти часто віддають перевагу компанії улюбленої людини, а не іграшкам чи ласощам. А ще вони люблять спати з тими, кого люблять і про кого піклуються. Коли кіт вирішує проводити ночі, дрімаючи у вашому ліжку, це ознака чистої прихильності.