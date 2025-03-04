Домашні тварини можуть спати в різних місцях з багатьох причин

Котячий сон – звична картина для кожного власника. Але чи замислювалися ви, скільки годин на день повинен спати ваш пухнастий улюбленець? Petslike розповідає, чи нормально, якщо кіт спить занадто багато.

Скільки часу сплять коти

Коти справді проводять більшу частину свого дня уві сні. У середньому, дорослі улюбленці можуть спати від 13 до 14 годин на день, тоді як кошенята та старі вихованці зазвичай сплять ще більше.

Фактори, які впливають на сон

Якщо вас турбує, що ваш пухнастик спить весь день, важливо пам'ятати, що є багато чинників, які можуть вплинути на сон, включно з віком, здоров'ям і способом життя. Тривалість сну у кота залежить від багатьох факторів: