Котячі вуса, відомі як «вібриси», значно товстіші за звичайне хутро і їхні корені розташовані у три рази глибше

Котячі вуса – це не просто мила деталь їхнього вигляду, а справжній інструмент, який допомагає їм орієнтуватися у просторі. Вони виконують безліч важливих функцій, починаючи від полювання і закінчуючи спілкуванням із зовнішнім світом. Treehugger розповідає кілька цікавих фактів про ці дивовижні волоски.

1. Походження слова «вуса»

Слово «whisker» з'явилося приблизно в 1600 році. Воно утворене від середньоанглійського слова «wisker», що означало «те, що махає» або «змітає». Спочатку цей термін використовували для опису людських вусів або бороди, а згодом – і для опису тваринних вусиків.

2. Вуса товстіші за звичайне хутро

Котячі вуса, відомі як «вібриси», значно товстіші за звичайне хутро і їхні корені розташовані у три рази глибше. Вони ростуть не лише на морді, а й над очима, біля вух, на щелепі та навіть на задній частині передніх лап.

3. Кількість вусиків не випадкова

Зазвичай коти мають 24 вуса – по 12 на кожній щоці. Хоча у деяких котів їх може бути більше, але загальна кількість завжди повинна бути парною. Вуса повинні бути розподілені симетрично по обидва боки морди, щоб кіт міг точно зчитувати навколишнє середовище.

4. Вуса дуже чутливі

На відміну від людського волосся, котячі вуса глибоко залягають і пов'язані з нервовою системою. Їхні кінчики оснащені органами чуття, які називаються пропріоцепторами, що надсилають повідомлення в мозок і допомагають коту визначити відстань, напрямок і навіть текстуру поверхні об'єкта. Вони подібні до людського нюху чи зору, і саме тому котячі вуса ніколи не можна обрізати.

5. Коти можуть відчувати дискомфорт через вуса

Вуса кота настільки чутливі, що якщо йому доводиться їсти з вузької миски для їжі або води, тиск на тактильні волоски може викликати так званий «стрес вусів». Якщо ваш кіт зачерпує їжу лапою або стукає нею об підлогу, щоб поїсти, подумайте про те, щоб придбати ширшу миску.

6. Довжина вусиків залежить від розміру кота

Вуса кота пропорційні ширині його тіла, тому за їх допомогою кіт визначає, чи може він пролізти у вузький простір. Загалом, чим пухнастіший кіт, тим довші його вуса.

7. Вуса на лапах допомагають полювати

Якщо за допомогою лицьових вусиків кіт оцінює простір і виявляє об'єкти, то для чого ж йому потрібні вусики на лапах? Сенсорні вусики, розташовані на задній частині передніх лап, допомагають котам лазити по деревах і вбивати здобич. Коли вони тримають мишу, скажімо, в передніх лапах, ці вусики дають коту зрозуміти, чи рухається його здобич і чи знаходиться вона в положенні, сприятливому для смертельного укусу.

8. Коти можуть рухати вусами

Кожен вусик закріплений у м’язовій «петлі», що дозволяє коту рухати ними. Вуса можуть розходитися в сторони або висуватися вперед – наприклад, коли кіт полює або позіхає.

9. Вуса відображають настрій

Розслаблені, трохи опущені вуса означають, що кіт задоволений. Але кіт, вуса якого притиснуті назад, швидше за все, наляканий.

10. Вуса випадають і відростають

Вуса ніколи не слід підстригати, але вони, як і хутро, проходять через природні фази росту, спокою та линяння. Час від часу знаходити загублені вуса в будинку – абсолютно нормально: вони відростають самостійно. Однак, якщо ви помітили раптове збільшення кількості вусів, які випали, це може означати, що ваш кіт страждає від алергії, інфекції або травми.