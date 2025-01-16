Вібриси у кішок, як і шерсть, періодично оновлюються

Вуса кота, або вібриси, є важливим органом чуття, який допомагає вашому улюбленцю орієнтуватися в просторі. У різних порід кішок вуса відрізняються за довжиною та товщиною, а в деяких порід вони можуть бути кучерявими або взагалі відсутні. Little Friend пояснює, чому у котів можуть ламатися або випадати вуса та як правильно реагувати на цю проблему.

Вібриси у кішок, як і шерсть, періодично оновлюються. Якщо господар зрідка знаходить вусик, на місці якого незабаром з'являється новий, це нормальний фізіологічний процес. Інша справа, коли спостерігається рясне випадання вібрисів, можливо навіть з появою лисин на шерсті.

Причини ламкості та випадання вусів у котів

Генетичні особливості

Якщо сибірські кішки і мейн-куни є щасливими володарями найшикарніших і найдовших вусів, то безшерсті породи не можуть ними похвалитися. У сфінксів вуса, як правило, або короткі, або зовсім відсутні. Корніш-рекси мають унікальні кучеряві вуса. А ось у шотландських висловухих котів вуса часто обламуються або короткі через генетичну особливість формування сполучної тканини.

Вікова зміна вібрисів

Коли піврічне кошеня змінює свою шерсть на дорослу, так званий період вікового линяння, можуть змінюватися і вуса.

Механічні пошкодження

Під час гри у коти можуть випадково обкушувати або висмикувати вуса один одному. Також, якщо у вас вдома є маленькі діти, існує ймовірність, що вони смикали кота за вуса. Допитлива кішка може випадково обпалити вуса, проявивши цікавість до увімкнених побутових приладів.

Неправильний догляд

Часте миття тварини з використанням косметичних засобів може призвести до пересушування шкіри, лупи та ламкості шерсті.

Неправильні умови утримання

Надмірна сухість повітря в опалювальний сезон, літній час і в процесі сушіння шерсті феном, часто є причиною погіршення стану шерстяного покриву.

Незбалансоване харчування

Якщо у раціоні вашого кота бракує вітамінів та мінералів, таких як таурин, Омега-3 жирних кислот, вітамінів групи А і D, біотину або кальцію, то не лише погіршується якість шерсті, а й ламаються вуса.

Стрес і алергічні реакції

Будь-який стресовий фактор може призвести до проблем з шерстю та втрати вусів. Також алергічні реакції, що проявляються у вигляді почервоніння і лущення шкіри, випадання шерсті, свербіння, можуть торкнутися і вібрисів кішок.

Грибкові або бактеріальні ураження

Грибкові ураження характеризуються стрімким випаданням шерсті. Наприклад, стригучий лишай починається з почервоніння шкіри, нестерпного свербіння і розчісування. Відбувається порушення цілісності стрижня волосини. А перші осередки проявляються на мордочці тварини, поступово поширюючись по всій поверхні тіла. Бактеріальні ураження також сприяють пошкодженню волосяних фолікулів.

Зовнішні та внутрішні паразити

Зовнішні паразити, такі як блохи, вушні та коростяні кліщі, внаслідок паразитування на тілі тварини, призводять до стоншення шерстяного покрову, його випадіння і підвищеної ламкості, та можливої ламкості вібрисів. Глистові інвазії також проявляються у вигляді погіршення якості шерсті, яка втрачає свій блиск і густоту.

Гормональний збій

Внаслідок порушення роботи надниркових залоз, щитоподібної залози і яєчників, крім інших змін в організмі, виділяється погіршення стану шерсті тварини. Іноді у кішки ламаються вуса, вона нерівномірно обростає шерстю, яка не тільки втрачає свою густоту, а і яскравість та блиск.

Інфекційні та хронічні хвороби

У кішки ламаються вуса також через внутрішні хвороби. Як правило, це хвороби, що проявляються у вигляді таких симптомів, як погіршення якості шерсті. До них належать вірусні захворювання, цукровий діабет, хронічна ниркова недостатність, гіпертиреоз тощо.

Що робити, якщо у кота ламаються вуса?

За відсутності явних ознак проблем з шерстю, почати потрібно з перегляду раціону. Варто виключити з раціону дешевий корм, та ввести спеціальний комплекс вітамінів. Потрібно забезпечити тварині комфортні умови утримання з нормальним рівнем вологості та температури. Організація правильного догляду дасть змогу уникнути проблем зі шкірним і шерстяним покривом.

Своєчасна обробка від бліх, кліщів і гельмінтів, а також вакцинація за графіком також буде профілактичними заходами проти обламування вусів у кішок.

Якщо у кота ламаються вуса через погіршення стану здоров’я, важливо своєчасно звернутися до ветеринарного лікаря. І, найголовніше, ніколи не можна займатися самолікуванням, намагатися підрівняти вуса ножицями або втерти в них мазь або олію.