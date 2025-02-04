Ваш кіт може легенько махати хвостом, щоб показати свою грайливість

Вміння розпізнавати мову тіла вашого кота допоможе краще розуміти його настрій і потреби. Якщо ви знаєте, коли варто дати вихованцеві спокій, а коли можна залучити його до гри, це сприятиме вашому взаєморозумінню. Green Matters розповідає, як розпізнати мову тіла свого улюбленця, зокрема, що означають махи хвостом.

Легке махання хвостом

Ваш кіт може легенько махати хвостом, щоб показати свою грайливість. Якщо кіт махає хвостом, спрямованим вгору, – він збуджено вітає вас.

Коли кіт вітає вас, він легко махає хвостом під час спокійної ходьби, часто підтримує зоровий контакт та може легко муркотіти. Ви можете відповісти йому взаємністю, ласкаво погладивши його у відповідь.

Швидке махання хвостом

Грайливість може швидко перерости у швидке махання хвостом, що свідчить про гнів або роздратування. Поважайте межі свого кота і не чіпайте його в таких випадках. Можливо, кіт перезбуджений, і йому потрібен час, щоб заспокоїтись перед тим, як повернутися до вас.

Смикання хвостом

Кіт, який використовує свій мисливський інстинкт або перебуває в грайливому настрої, буде смикати хвостом. Водночас це може свідчити про роздратування, що може збентежити господаря, який не знайомий з характером свого улюбленця.

Якщо іграшка, що лежить поруч, привернула увагу вашого кота, він, ймовірно, в грайливому або мисливському настрої, і це, ймовірно, є причиною того, що ваш кіт смикає хвостом. Однак це також може означати, що він розчарований, і ви повинні дати улюбленцю час, щоб він заспокоївся.

Розпушений хвіст

Наляканий кіт скорочує м'язи свого хвоста, що призводить до того, що хвіст стає дуже густим і пухнастим, коли він махає ним. Ця реакція означає, що ваш кіт може боятися людини, хижака або середовища, в якому перебуває.

Ця реакція є спробою вашого кота здатися більшим, а отже, і страшнішим перед уявною загрозою. Якщо вдома лише ви та ваш кіт, дайте йому більше простору, говоріть спокійним тоном і запевніть його, що він у безпеці. З часом густий хвіст врешті-решт «вщухне», як тільки ваш кіт зрозуміє, що він у безпеці.

Кіт грайливо махає з боку в бік

Цей рух означає, що ваш кіт зосереджений на комусь або на чомусь і готується до стрибка. Незалежно від того, що привернуло увагу кота – іграшка, кішка чи людина, цей рух хвоста з боку в бік – здорова й активна поведінка.