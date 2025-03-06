Коти – дуже допитливі створіння, які люблять гратися з мотузками, стрічками та клубками пряжі

Якщо ваш кіт проковтнув нитку, важливо негайно звернутися до ветеринара. Хоча сама по собі нитка не є токсичною для котів, вона може спричинити серйозні ускладнення в організмі. PеtMD розповідає, як уникнути небезпечних наслідків.

Чому коти їдять нитки?

Коти – дуже допитливі створіння, які люблять гратися з мотузками, стрічками та клубками пряжі. Під час гри вони інстинктивно наслідують поведінку мисливця: хапають, кусають і підкидають предмети.

Іноді нитка може випадково потрапити в рот, наприклад, якщо кіт жує улюблену іграшку чи краєчок килима. Якщо нитка зачепиться за язик, витягнути її буде важко, і тварина може проковтнути її випадково.

Чи небезпечно, якщо кіт проковтнув нитку?

Так, це може бути дуже небезпечно, якщо ваш кіт проковтне нитку. Але якщо так сталось, не намагайтеся викликати у нього блювоту.

Поїдання нитки є серйозною проблемою, оскільки вона може застрягти в шлунку або кишківнику кота. Нитка може створити отвори в кишківнику кота, які також називають перфорацією. Це може призвести до витоку кишкового матеріалу в кров, що спричинить серйозну інфекцію всього організму. А ускладнення можуть призвести до летального результату.

Також не можна тягнути мотузку з рота кота, оскільки ви можете завдати серйозної шкоди органам кота.

Чи можуть коти перетравити нитку?

Ні, котячий організм не здатний перетравлювати нитки.

Більшість ниток виготовлені з целюлози або синтетичних матеріалів, які не розщеплюються в травному тракті. Нитка може або вийти природним шляхом, або застрягти в шлунку чи кишківнику, що становить велику небезпеку.

Ознаки того, що кіт проковтнув нитку

Якщо ви не бачили, як кіт з'їв нитку, зверніть увагу на такі симптоми:

Кіт може постійно облизувати губи або виглядати так, ніби намагається дістати щось з рота. З рота може звисати шматок мотузки. Блювота. Діарея (яка може бути дуже темною або містити кров). Труднощі з дефекацією. Млявість. Зниження апетиту. Лихоманка. Біль у животі. Поведінкові зміни, такі як чутливість.

Коли потрібно звернутися до ветеринара?

Якщо ваш кіт проковтнув нитку – це невідкладний стан, що потребує медичної допомоги. Потрібно негайно зателефонувати ветеринару.

Не потрібно чекати на появу симптомів. Навіть якщо ваш кіт з’їв нитку тиждень тому і в іншому поводиться нормально, все одно важливо звернутися до ветеринара за порадою.

Можливо, ветеринар зможе витягти нитку викликавши блювоту в лікарні. Якщо під час огляду нитку не видно, коту можуть зробити рентген та УЗД, щоб визначити ступінь пошкодження та скласти правильний план лікування.