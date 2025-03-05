Якщо ви помітили один або одразу кілька подібних симптомів, не варто одразу панікувати

Виявити глисти у кота – неприємна ситуація для будь-якого власника, однак не варто одразу панікувати. Головне – знати, як правильно діяти та вчасно почати лікування. УНІАН розповідає, як зрозуміти чи є глисти у кота.

Як визначити, що у кота глисти: основні симптоми

Щоб зрозуміти, що у кота глисти, потрібно знати деякі особливості та звертати на них увагу:

діарея або блювота;

поганий стан шерсті;

млявість;

кров у фекаліях;

сверблячка в анальному отворі;

збільшення живота;

Якщо ви помітили один або одразу кілька подібних симптомів, не варто одразу панікувати. Найкраще, що ви можете зробити в цьому випадку – відвести улюбленця до ветеринара.

Як лікувати глисти у кота

Досвідчені власники котів радять спочатку поприбирати в будинку, щоб знищити всі яйця глистів, а після цього зайнятися здоров'ям улюбленця.

Цю недугу можна лікувати різними препаратами, але таблетки є найпопулярнішим варіантом. Проте сам препарат та його дозування визначає ветеринар.

Зазвичай господарі кришать таблетку в їжу кота або розчиняють у воді та змушують її випити.

Ще існує суспензія – вона продається вже в спеціальному шприці. Вам залишається тільки відкрити коту рот і вилити вміст.

Також ветеринар може призначити краплі на холку. Хоча цей спосіб набагато простіший, але у нього є пара мінусів – він може не бути ефективний на 100%, а ще здатний зіпсувати коту шерсть в місці нанесення.