Як зрозуміти, чи є глисти у кота: симптоми та способи лікування
Виявити глисти у кота – неприємна ситуація для будь-якого власника, однак не варто одразу панікувати. Головне – знати, як правильно діяти та вчасно почати лікування. УНІАН розповідає, як зрозуміти чи є глисти у кота.
Як визначити, що у кота глисти: основні симптоми
Щоб зрозуміти, що у кота глисти, потрібно знати деякі особливості та звертати на них увагу:
- діарея або блювота;
- поганий стан шерсті;
- млявість;
- кров у фекаліях;
- сверблячка в анальному отворі;
- збільшення живота;
Якщо ви помітили один або одразу кілька подібних симптомів, не варто одразу панікувати. Найкраще, що ви можете зробити в цьому випадку – відвести улюбленця до ветеринара.
Як лікувати глисти у кота
Досвідчені власники котів радять спочатку поприбирати в будинку, щоб знищити всі яйця глистів, а після цього зайнятися здоров'ям улюбленця.
Цю недугу можна лікувати різними препаратами, але таблетки є найпопулярнішим варіантом. Проте сам препарат та його дозування визначає ветеринар.
Зазвичай господарі кришать таблетку в їжу кота або розчиняють у воді та змушують її випити.
Ще існує суспензія – вона продається вже в спеціальному шприці. Вам залишається тільки відкрити коту рот і вилити вміст.
Також ветеринар може призначити краплі на холку. Хоча цей спосіб набагато простіший, але у нього є пара мінусів – він може не бути ефективний на 100%, а ще здатний зіпсувати коту шерсть в місці нанесення.