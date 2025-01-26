Коти або кішки в більшості випадків уникають ліків через їхній гіркий смак або різкий аромат

Здоровим котам час від часу потрібна профілактика від глистів. Однак вмовити улюбленця прийняти таблетку – завдання не з легких. BestPet розповідає, як правильно дати ліки своєму коту, щоб уникнути стресу, подряпин та укусів.

Як дати коту таблетку: ефективні способи

1. Використання спеціальних таблеток зі смаком

Сьогодні ветеринарія радує безліччю дивовижних новинок, серед яких на особливу увагу заслуговують «смачні» таблетки. Ці спеціальні препарати створені для спрощення процесу лікування кішок, завдяки апетитним смакам, які роблять приймання ліків набагато приємнішим для вихованця.

Коти або кішки в більшості випадків уникають ліків через їхній гіркий смак або різкий аромат. У такі особливі моменти спеціальні пігулки від глистів із привабливими смаками стають найкращим помічником. Препарати розробляються з апетитними добавками, які можуть привернути увагу вашого примхливого хвостика.

Під час покупки таблеток у ветеринарній аптеці, необхідно уточнити правильну дозу та дотримуватись інструкцій щодо використання.

Для застосування спеціальних таблеток з апетитними смаками необхідно:

Важливо перевірити ще раз, що у вас є таблетка від глистів, яка підходить саме для вашої кішки з правильним дозуванням за вагою. Підберіть час для приймання таблетки відповідно до інструкції та коли кішка перебуває в гарному настрої. Піднесіть кішці таблетку і дайте можливість понюхати її. Якщо вона показує зацікавленість, дайте препарат безпосередньо. У разі відмови, можна сховати таблетку від глистів у їжу чи ласощі. Обов'язково контролюйте, щоб кішка проковтнула таблетку, тому що вони часто їх випльовують.

2. Вкласти таблетку в пащу коту

Другий метод приймання таблетки від глистів – це покласти її прямо в пащу коту. Хоча цей спосіб трохи складніший, але з правильним умінням та спокійним виконанням цей процес стає ефективним і значно допоможе спростити завдання.

Як покласти таблетку в пащу коту:

Приготуйте ласощі для винагороди. Посадіть на коліна кота або на рівну поверхню, де йому зручно сидіти. Акуратно візьміть мордочку кота та обережно прочиніть пащу за нижню губу. Притримуйте таблетку вказівним і великим пальцем, щоб швидко вкласти її глибоко в пащу коту. Помасажуйте горло коту, щоб посилити ковтання. Після ковтання пігулки похваліть кота і винагородіть його ласощами.

Щоб не налякати кота необхідно діяти повільно та обережно. Якщо вам важко впоратися з цією процедурою самостійно, зверніться за допомогою до ветеринара.

3. Дати таблетку з водою

У третьому методі вам доведеться застосувати воду. Цей метод підійде для вас, якщо улюбленець не хоче ковтати препарат. Вода сприяє швидкому та надійному проковтуванню таблетки.

Як дати таблетку з водою:

Загорніть таблетку від глистів у шматочок м'якої їжі, щоб спростити приймання. Покладіть їжу із замаскованою пігулкою перед кішкою і дайте понюхати. Якщо кішка зацікавиться, згодуйте їй цей шматочок. Після того, як кішка з'їла таблетку від глистів, запропонуйте їй трохи води. Це допоможе переконатися, що препарат успішно потрапила до шлунка.

Цей спосіб введення таблетки від глистів менш травматичний і добре сприймається кішками.

Пам’ятайте, що запропоновані рекомендації є загальним орієнтиром. Для точних вказівок з приводу того, як давати кішці або коту таблетки, зверніться до вашого ветеринарного лікаря.