Якщо тривожні ознаки не проходять, а також з'являється слабкість і дивна поведінка, то кота потрібно показати ветеринару

Гарячі вуха у кота часто викликають занепокоєння у власників. Ukr.Media розповідає про можливі причини цього явища.

У більшості випадків це просто особливість теплообміну пухнастика. Але іноді гарячі вуха можуть бути сигналом, що зі здоров'ям улюбленця є проблеми.

Найчастішою причиною підвищення температури у кота (і, відповідно, гарячих вух) може бути стрес, наприклад, від поїздки або зустрічі з незнайомцями. Це тимчасове явище, і вуха стануть нормальної температури, як тільки кіт заспокоїться.

Проте іноді гарячі вуха все ж є приводом для занепокоєння. Коли у кота з'явилася млявість, прискорене дихання або виділення з вух, то це говорить про проблеми зі здоровʼям. Якщо тривожні ознаки не проходять, а також з'являється слабкість і дивна поведінка, то кота потрібно показати ветеринару.