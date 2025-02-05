Кішки – дуже активні тварини, і якщо вони недостатньо рухаються вдень, то можуть компенсувати це нічною активністю

Багато власників котів стикаються з тим, що їхні улюбленці порушують нічний спокій, шкребучись у двері чи бігаючи по квартирі. Фахівці з поведінки тварин зазначають, що існують методи, які забезпечать спокійний нічний відпочинок і ддля тварини, і для людини. Ukr.Media. розповідає, завдяки яким методам можна привчити кота спати по ночах.

Створення комфортного місця для сну

На думку експертів, важливо створити комфортне і безпечне місце для кішки, де вона почуватиметься захищеною. Спробуйте покласти м'який плед або подушку в нижній частині ліжка, щоб вихованець звик до цього місця. Фахівці рекомендують регулярно укладати кішку саме туди, при цьому можна використовувати похвалу або частування, щоб закріпити правильну поведінку.

Фізична активність перед сном

Кішки – дуже активні тварини, і якщо вони недостатньо рухаються вдень, то можуть компенсувати це нічною активністю. За словами експертів, рекомендується грати з кішкою перед сном, щоб вона витратила енергію. Після активної гри у кішки буде менше бажання шкребтися вночі, оскільки вона буде втомленою і готовою до відпочинку.

Формування стабільного режиму сну

Регулярний режим дня допомагає вихованцеві адаптуватися до звичок господаря. Годуйте кішку й укладайте її в один і той самий час щодня, щоб вона звикла до нічного спокою.